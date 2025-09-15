Ministrul de Externe după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București: „Neagă evidențele. Moscova are aceeaşi abordare ca atunci când a început războiul în Ucraina”

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, că discuțiile nu au dus la niciun rezultat şi că Moscova continuă să nege evidențele.

Duminică, ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe, în urma incidentului în care o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României şi a survolat zona timp de aproape 50 de minute.

Oana Țoiu a relatat că discuţiile s-au lovit de un zid, din cauza atitudinii inflexibile a Rusiei: „Moscova are aceeaşi abordare ca atunci când a început războiul în Ucraina”.

Potrivit ministrului de Externe, diplomația rusă își menține discursul clasic, rupt de realitate.

„Haideţi să începem cu faptele. În primul rând, a existat contact vizual din partea piloţilor de F-16, când au monitorizat drona respectivă. Ştim că e vorba de o dronă model iranian, care nu există în dotarea armatei ucrainene, deci e clar ca apartine Rusiei”, a explicat ministrul în cadrul unei intervenţii la Digi24.

Întrebată de ce Rusia neagă în continuare incidentul, Ioana Ţoiu a explicat: „Nimeni nu încearcă să convingă Rusia că drona iraniană îi aparţine. E o tactică pe care au mai încercat-o”.

În ceea ce priveşte acuzele venite dinspre partea Kremlinului că NATO se află deja în război cu Rusia, ministrul român a ţinut să puncte că alianţa este una ofensivă prin excelenţă şi a respins afirmaţiile oficialilor ruşi.