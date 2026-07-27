 Câinele tău mănâncă iarbă? Semnul care ar putea indica o problemă de sănătate | adevarul.ro
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Câinele tău mănâncă iarbă? Semnul care ar putea indica o problemă de sănătate

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Mulți stăpâni de câini consideră că faptul că animalul lor mănâncă iarbă este un comportament normal. Medicul veterinar Michael Lazaris susține însă că, în unele cazuri, acesta poate indica faptul că patrupedul nu primește toate vitaminele și nutrienții de care are nevoie.

Veterinar: Vitaminele pot face diferența pentru sănătatea câinelui. FOTO: Shutterstock
Veterinar: Vitaminele pot face diferența pentru sănătatea câinelui. FOTO: Shutterstock

Potrivit veterinarului, o alimentație care nu acoperă necesarul de vitamine poate afecta, în timp, sănătatea câinelui, contribuind la apariția unor probleme digestive, articulare sau ale pielii.

„Câinii mănâncă iarbă pentru a încerca să obțină vitaminele care le lipsesc din hrană. Este un semnal de alarmă că organismul lor cere ajutor”, susține Michael Lazaris, potrivit newdogdiscovery.com. 

Veterinarul recomandă proprietarilor să acorde atenție alimentației câinelui și, dacă există suspiciuni privind un deficit de vitamine, să discute cu medicul veterinar despre posibilitatea suplimentării dietei.

Lazaris afirmă că adăugarea unui aliment bogat în vitamine în hrana zilnică poate contribui la o digestie mai bună, articulații mai puternice, o blană mai strălucitoare și o piele sănătoasă, însă recomandările privind suplimentele trebuie adaptate fiecărui animal.

Una dintre persoanele care afirmă că a încercat metoda este Jenny, stăpâna unei cățelușe pe nume Cassie.

„Mă bucur atât de mult că am găsit această informație! Cassie a mea este mult mai energică și se joacă mai mult. Are blana mai strălucitoare, respirația nu mai miroase urât și, în general, pare mult mai vioaie. Uneori am impresia că este din nou un pui”, a spus aceasta.

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