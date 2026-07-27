 Vremea extremă a ucis cinci alpiniști pe cel mai înalt munte din Rusia | adevarul.ro
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Vremea extremă a ucis cinci alpiniști pe cel mai înalt munte din Rusia

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Cinci alpiniști străini și-au pierdut viața pe Muntele Elbrus, cel mai înalt vârf din Rusia și din Europa, după ce au fost surprinși de o schimbare bruscă a vremii și s-au rătăcit de traseul stabilit. Alți doi membri ai expediției au fost salvați, au anunțat autoritățile ruse.

Muntele Elbrus, cel mai înalt vârf din Rusia și din Europa. FOTO: Arhivă
Muntele Elbrus, cel mai înalt vârf din Rusia și din Europa. FOTO: Arhivă

Potrivit Parchetului local, grupul format din șapte cetățeni străini a început ascensiunea pe Muntele Elbrus în data de 24 iulie. În seara următoare, condițiile meteorologice s-au înrăutățit rapid, iar alpiniștii au ieșit de pe traseul marcat, notează The Guardian. 

Unul dintre membrii expediției a reușit să coboare și să alerteze echipele de salvare. Acesta le-a spus autorităților că doi dintre colegii săi se simțeau rău la altitudinea de aproximativ 5.100 de metri și au murit.

În timpul operațiunii de căutare, salvatorii au găsit un alt supraviețuitor, dar și trupurile neînsuflețite ale celorlalți trei alpiniști dispăruți. Astfel, bilanțul tragediei a ajuns la cinci morți și doi supraviețuitori.

Victimele ar fi cetățeni din Bosnia și Herțegovina

Presa de stat rusă și publicațiile din Bosnia relatează că victimele sunt cetățeni bosniaci, originari din orașul Zenica. Din grup făceau parte, potrivit presei locale, un cuplu căsătorit și o doctoriță care lucra la spitalul din oraș.

Ministrul de Externe al Bosniei și Herțegovinei, Elmedin Konaković, a confirmat informațiile privind decesul alpiniștilor și a descris incidentul drept „o mare tragedie”.

Vremea rea a îngreunat operațiunea de salvare

Autoritățile ruse au precizat că operațiunea de căutare și recuperare a victimelor a fost îngreunată de condițiile meteo severe, în special de vântul puternic și vizibilitatea redusă.

Muntele Elbrus, cu o altitudine de 5.642 de metri și situat în Caucaz, aproape de granița cu Georgia, este cunoscut pentru schimbările bruște de vreme, care transformă frecvent ascensiunile în misiuni extrem de periculoase chiar și pentru alpiniștii experimentați. De-a lungul anilor, numeroși turiști și alpiniști și-au pierdut viața pe acest vârf din cauza furtunilor, temperaturilor extreme și orientării dificile în condiții de vizibilitate redusă.

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