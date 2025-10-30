search
Joi, 30 Octombrie 2025
Sfaturile lui Dragoș Anastasiu pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: „O să-i fie foarte greu"

Publicat:

Afaceristul Dragoş Anastasiu se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă pe Oana Gheorghiu să preia funcţia de vicepremier, avertizând-o însă că „o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”.

Dragoș Anastasiu/FOTO: Mediafax
Dragoș Anastasiu/FOTO: Mediafax

Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu sunt nişte oameni minunaţi. Avem nevoie de oameni în care să ne punem speranţele. Iar ele sunt astfel de oameni. Nu am cum să ştiu cât de greu i-a fost Oanei să ia decizia pe care a luat-o. Dar ştiu că o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”, a scris, joi seară, pe Facebook, fostul vicepremier Dragoş Anastasiu.

Aceasta a adăugat că activitatea noului vicepremier va fi „sub reflectoare, iar greşelile ei vor fi vânate de unii politicieni (şi de o parte a presei )”.

Oana e o competiţie care îi sperie. Pentru că ar putea inspira oameni la fel de buni ca ea să facă pasul spre politică. Şi mă bucur tare mult că Ilie Bolojan a reuşit să o convingă. În politica noastră au fost puţine momente de bucurie pentru mine. Acesta este unul dintre ele. Oana, îţi ţin pumnii să reuşeşti”, a mai transmis Anastasiu.

În iulie, Dragoș Anastasiu a organizat, într-o zi de duminică, o conferință în care și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, pe fondul presiunii publice și politice generate de dezvăluirile legate de implicarea sa într-un dosar de corupție privind mituirea unei funcționare ANAF în perioada 2009–2017.

Ulterior, în august, Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar.

Zilele acestea, Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Aceasta a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.

