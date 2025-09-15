Nicușor Dan spune care e cea mai mare problemă de pe masa președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 15 septembrie, care sunt principalele sale priorități pe agenda sa. Șeful statului a amintit despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României.

„Una este de a contribui și eu la echilibrul acelei coaliții, în măsura în care e nevoie de intervenția mea. A doua este toată discuția care ține de securitate, inclusiv discuțiile viitoare cu instrumentele de finanțare, în special SAFE al UE, corelarea noastră pe flancul estic și cu partenerii. A treia- va trebui să avem o strategie economică pentru această țară: care sunt investițiile, care este strategia pe resurse minerale, care sunt partenerii, cum dezvoltăm inteligența artificială. Asta va fi conturată într-un interval de un an”, a transmis președintele Nicușor Dan, la Antena 3.

Șeful statului a mai menționat și care sunt principalele repere economice ale României în următorii ani. „Deci în 2026, în sfârșit, vom stabiliza deficitul, o să intrăm în OECD și România va fi atractivă pentru firme care să investească, vom extrage gaze din Marea Neagră și vom fi interesați. În 2028, în sfârșit, terminăm autostrada care leagă portul Constanța de restul Europei”, a mai spus președintele Dan.

Totodată, președintele Nicușor Dan a a mai spus are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații. Potrivit acestuia, au fost inițiate discuții cu liderii politici pe acest subiect.

„Este o discuție cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuție serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am față de ei, nu vreau să o deteriorez, prin afirmații pe care le fac în spațiul public”, a spus șeful statului.