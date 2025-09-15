Ce s-a întâmplat cu Ionuț, SPP-istul viral pe internet: ce a spus Nicușor Dan despre el

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, la Antena 3, ce se întâmplă cu SPP-istul de la începutul mandatului, de nu-l mai vedem la TV.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare, într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”, a răspuns Nicușor Dan.

Tânărul a adunat fane pe rețelele sociale de la primul video în care a fost remarcat alături de Nicușor Dan, surprins la o plimbare relaxată prin București, când președintele ales apărea alături de fiica sa, în prima zi după victoria în turul doi al alegerilor prezidențiale.



