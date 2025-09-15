De ce a lipsit președintele Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Am vrut să rupem această obișnuință”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa, deoarece a dorit „să rupă această tradiţie”.

Șeful statului a fost întrebat, luni, la Antena 3, de către o femeie din Constanţa, de ce nu a mers la manifestările de Ziua Marinei.

„Este o obişnuinţă ca preşedintele să se ducă la Ziua Marinei. Avem şi Ziua Forţelor Terestre de Sfântu Gheorghe, nu e o obişnuinţă, avem Ziua Aviaţiei, nu e o obişnuinţă, avem Ziua Eroilor. E o obişnuinţă care s-a instaurat şi am vrut să rupem această obişnuinţă. Am vrut să mă duc într-o zi care, după Paşte şi Crăciun este cea mai importantă pentru români, să trăiesc în comunitate la mănăstirea Sâmbăta. Asta este tot. Nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată. Am vizitat nişte unităţi militare, mă preocupă foarte tare situaţia de securitate”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este se afă în campanie pentru a atrage electoratul AUR și electoratul lui Călin Georgescu, Nicușor Dan a răspuns:

„Haideți mai întâi să lămurim niște chestiuni. Am fost la Mănăstirea Sâmbăta, dar cu familia. Așa am considerat că e potrivit de Sfânta Maria. (...) Iar legat de Arsenie Boca, este în apropierea Făgărașului și de Sâmbăta de Sus, unde eram. Este vestita cabană Sâmbăta pentru orice om care trăiește în zonă și acolo este și un schit care s-a construit și este și o cabană de salvamontiști. Am fost și la cabană, și la schitul acela. Era politicos să mă duc, fiind acolo ,și la salvamontiști, pentru că mi se pare normal. Cam asta e”, a explicat șeful statului.