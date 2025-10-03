Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la deschiderea Romanian Creative Week la București

Președintele României, Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat vineri la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 Bucharest, găzduită de Muzeul Național de Artă al României. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției „für papier und orchester”, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu.

Romanian Creative Week (RCW), desemnat în 2023 de EUIPO drept cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, a fost inclus anul acesta de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice. După cinci ediții consecutive organizate la Iași, unde a reunit sute de evenimente și mii de artiști români și internaționali, RCW propune pentru prima dată o ediție la București, desfășurată între 3 și 9 octombrie 2025.

Potrivit organizatorilor, programul aduce în Capitală o selecție de proiecte curatoriate din artele vizuale, new media, performance, dans, arhitectură, film și modă. Săptămâna creativității se va încheia cu Romanian Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din România, cu o tradiție de peste 25 de ani.

Irina Schrotter: „Cultura și educația nu sunt opționale”

Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea RCW, a subliniat importanța prezenței șefului statului la eveniment.

„Le sunt profund recunoscătoare domnului președinte Nicușor Dan și doamnei Mirabela Grădinaru pentru că au ales să fie alături de noi la inaugurarea primei ediții a Romanian Creative Week la București. Acest gest nu este doar o onoare pentru noi, ci și o confirmare că ceea ce facem contează pentru întreaga societate (…) RCW este un loc al întâlnirii dintre generații, unde artiști consacrați și cei aflați la început de drum împărtășesc aceeași scenă și aceeași energie”, a declarat aceasta, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că sprijinirea tinerelor talente a fost, încă de la început, una dintre misiunile fundamentale ale RCW.

„Tineri care au nevoie de un mediu fertil în care să poată crește aici, în România, să găsească resurse, mentorat și încredere. Cu ajutorul partenerilor noștri, finanțăm și susținem zeci de tineri artiști în fiecare an și ne dorim să fim un exemplu că se poate face mai mult pentru a-i ține aproape și chiar pentru a-i readuce în țară pe cei plecați. Cred cu tărie că o societate puternică nu se construiește fără repere solide. Iar cultura și educația nu sunt opționale, ci temelia pe care putem ridica un viitor sustenabil pentru România”, a spus Irina Schrotter.

Expoziția „für papier und orchester” - o reflecție asupra materiei

Expoziția de deschidere, „für papier und orchester”, propune o reflecție asupra materialului și procesului artistic.

„Expoziția für papier und orchester aduce în prim-plan hârtia nu doar ca suport, ci ca obiect de artă în sine. Am explorat procesele de producție și transformările materiei, prezentând textura, densitatea și structura hârtiei într-o instalație ce combină spațiul de lucru, depozitul și laboratorul de experiment. Lucrările expuse valorifică etapele intermediare ale tiparului, diferite tehnici de imprimare, fiind însoțite de elemente de utilaj tipografic. Expoziția invită publicul să redescopere hârtia ca mediu de expresie artistică, tehnică și contemplativă”, a explicat Emilian Pospaii.

Muzeul Național de Artă al României, partener al RCW

Erwin Kessler, directorul general interimar al Muzeului Național de Artă al României, a evidențiat valoarea colaborării cu RCW.

„MNAR se bucură de lansarea colaborării cu RCW prin această primă expoziție für papier und orchester, concepută și realizată de doi dintre cei mai activi și reprezentativi poeți ai hârtiei: Nicoleta Radu, sufletul atelierului tipografic Fabrik, veritabil etalon de lungă durată al calității ireproșabile a publicațiilor de la noi, și Emilian Pospaii, poet și ilustrator experimental. Ei întorc, în această expoziție, hârtia pe toate fețele și scot din ea o memorabilă experiență în care avem prilejul să îl avem alături pe domnul Președinte Nicușor Dan, pentru a descoperi împreună arta contemporană și arta clasică, îmbinate la MNAR”, a declarat acesta.