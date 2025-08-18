Președintele Nicușor Dan reafirmă „seriozitatea României față de investitorii străini”, după decizia Fitch privind ratingul României

După ce agenția Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă, președintele Nicușor Dan a reafirmat luni, 18 august, „seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”.

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă.

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a transmis președintele pe Facebook.

Vineri, 16 august, agenția Fitch a reconfirmat calificativul BBB-/F3, dar cu perspectivă negativă, invocând deficitele mari și datoria publică în creștere, în pofida sprijinului venit din fondurile europene și a apartenenței la UE.

„Incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025. Nicuşor Dan, un politician independent, de centru, pro-EU, a câştigat alegerile prezidenţiale din mai, împotriva candidatului populist, George Simion. O coaliţie guvernamentală pro-occidentală, din patru partide, s-a format cu o majoritate confortabilă şi cu sprijinul preşedintelui", se arată în comunicat transmis de oficialii Fitch.

Ulterior, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că ratingul „reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României”.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală față de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice” a declarat ministrul.

Prognozele Fitch reliefeazǎ o creştere economică estimată la 0,7% în 2025 (similară cu 2024) şi un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.