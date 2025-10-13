search
Nicuşor Dan cere acţiune împotriva violenţei asupra copiilor

0
0
Publicat:

Protejarea copiilor trebuie să devină o prioritate comună pentru autorităţi, familie şi şcoală, a anunțat luni preşedintele României, Nicuşor Dan.

Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială
Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

„Este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor. Avem nevoie de legi mai ferme, de politici clare, dar şi de schimbarea mentalităţilor”, a transmis Nicuşor Dan, prin intermediul consilierului prezidenţial Marius-Gabriel Lazurca.

Preşedintele a precizat că violenţa împotriva copiilor „nu se justifică în nicio circumstanţă” şi că efectele acesteia sunt adeseori ignorate. „Este un fenomen care lasă urme adânci şi invizibile în viaţa de adult. De modul în care ne vom creşte copiii depinde viitorul nostru ca naţiune”, a transmis Nicuşor Dan.

Potrivit datelor prezentate de UNICEF în raportul din 2024, doi din trei copii la nivel global sunt supuşi regulat la pedepse violente acasă, iar una din şase adolescente a fost victimă a violenţei fizice sau sexuale. „Numărul real al copiilor abuzaţi este, cel mai probabil, mult mai mare. În unele comunităţi, violenţa continuă să fie tolerată, iar pedepsele corporale sunt văzute ca măsuri disciplinare, nu ca abuzuri”, a explicat preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că prevenirea şi protecţia copiilor trebuie să fie dublate de o aplicare fermă a legilor. „Autorităţile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecţie şi mai active în prevenţie. Violenţa nu înseamnă doar agresiune fizică, ci şi abuz emoţional sau online. Trebuie să ne asigurăm că mediul digital nu devine un spaţiu periculos pentru tineri”, a afirmat el.

Şeful statului a făcut referire şi la impactul regional al războiului din Ucraina, menţionând că „zeci de mii de familii refugiate au subliniat urgenţa unei acţiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepţie”.

Preşedintele a adăugat că soluţiile există, dar este nevoie de curaj pentru aplicarea lor. „Prevenirea universală prin programe şcolare, siguranţa online, sprijinul timpuriu pentru familii vulnerabile şi sisteme de justiţie adaptate copiilor sunt elemente esenţiale. Nu ne lipsesc soluţiile, ci curajul de a le implementa pe scară largă”, a transmis Nicuşor Dan.

El a încheiat apelând la transformarea angajamentelor în acţiuni concrete. „Această conferinţă nu este doar o întâlnire, ci o oportunitate. Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violenţa împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societăţii. Şi, împreună, putem alege un alt drum”, a declarat preşedintele României.

