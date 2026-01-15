Video Nicușor Dan, primul discurs în fața ambasadorilor acreditați în România: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională”

Președintele României, Nicușor Dan, susține astăzi primul său discurs în fața ambasadorilor acreditați în România, în cadrul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice.

Reuniunea a început la ora 13.00, cu intonarea imnului de stat. A urmat alocuțiunea Decanului Corpului Diplomatic, Monsenior Giampiero Gloder, după care președintele Nicușor Dan a luat cuvântul în fața diplomaților prezenți.

Aceasta este prima întâlnire de acest tip a lui Nicușor Dan cu Corpul Diplomatic de la preluarea mandatului de președinte al României, un moment important pentru prezentarea priorităților de politică externă și a direcțiilor generale ale noii sale administrații.

În debutul discursului, șeful statului le-a urat bun venit diplomaților la Palatul Cotroceni și a subliniat importanța întâlnirii pentru stabilirea priorităților anului în curs.

„Doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și de stat, doamnelor și domnilor șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, în primul rând, bine ați venit la Palatul Cotroceni. Mă bucur să ne întâlnim cu această ocazie. Este o ocazie pentru a vedea lucrurile importante ale anului trecut și mai ales să vedem care sunt prioritățile pentru anul care a început. Viziunea comună pentru realizarea căreia vă invit să ne unim forțele este cea a unei lumi mai sigure, mai juste și mai prospere”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a arătat că anul care a început „se anunță unul cu multe provocări” și că, pentru a contribui eficient la obiectivul de pace și cooperare, „politica noastră externă va trebui să fie și dinamică și creativă”.

„Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională”

Președintele a vorbit apoi despre situația internă a României, amintind că 2025 a marcat încheierea unui ciclu electoral prelungit și dificil.

„Anul 2025 e anul în care țara noastră a încheiat, așa cum s-a menționat, un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuși, democrația românească a reușit să facă față acestui test de maturitate, aplicând legea și asigurând funcționarea instituțiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconstituire a echilibrului între puterile statului”, a spus Nicușor Dan.

El a subliniat că întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale mandatului său, incluse în noua strategie națională de apărare.

„Doar un sistem judiciar independent și eficient, împreună cu o administrație onestă și profesionistă, vor putea să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului și, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Iar un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate inclusiv partenerilor noștri externi, stimulând cooperarea politică, comerțul internațional și investițiile”, a adăugat șeful statului.

Măsuri economice „dureroase”, dar cu rezultate: deficit mai mic și creștere ușoară

Președintele a vorbit și despre situația economică, amintind că prioritățile anului 2025 au fost stabilitatea politică și redresarea financiară.

„Imperativele anului 2025, special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt. Iar aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”, a declarat Nicușor Dan.

El a mai spus că reformele administrative și fiscale începute anul trecut vor consolida statul și că acest efort comun trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relansarea economică, acesta fiind „unul din obiectivele pentru 2026 și 2027”.

„Am cerut diplomaților să fie capabili să se adapteze”

Șeful statului a subliniat că doar o situație internă solidă poate genera o politică externă eficientă și a descris contextul internațional actual drept unul marcat de crize și tensiuni.

„Mediul internațional e marcat de crize cronice sau spontane. Este marcat de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri. Normele internaționale au devenit deseori relativizate, iar organismele multilaterale și-au pierdut cel puțin în parte din forță”, a spus președintele.

„Scena globală este marcată de crize multiple și suprapuse și reclamă dinamism și flexibilitate. Am solicitat în calitate de președinte diplomaților noștri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realități, să anticipeze realitățile viitoare și să reacționeze prompt față de acestea”, a adăugat el.

„România va continua să fie un partener de încredere”

În a doua parte a discursului, Nicușor Dan a reafirmat angajamentele externe ale României și direcțiile strategice ale politicii externe.

„Țara noastră va rămâne loială promisiunilor și angajamentelor sale de politică externă și de securitate și, în egală măsură, își va urmări cu tenacitate interesele naționale, așa cum cetățenii noștri ne-o cer. Aceasta este esența conceptului de independență solidară pe care l-am introdus în noua strategie de apărare”, a declarat președintele.

El a subliniat că „doar o Românie puternică și autonomă poate da valoare adăugată alianțelor, parteneriatelor și relațiilor de cooperare” și că „România puternică e un aliat, un partener și un interlocutor mai bun”.

„Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere. Vom urmări aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunii Europene, NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a afirmat șeful statului.

Președintele a arătat că România va acorda o atenție sporită unor teme-cheie precum „războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, „parcursul european al Republicii Moldova” și cooperarea cu partenerii strategici și cu statele care împărtășesc aceleași valori.

El a vorbit și despre relațiile cu „prietenii noștri tradiționali din Balcani, din Orientul Mijlociu, din nordul Africii, din America Latină și Asia”, cărora România le va propune „pe termen mediu un nou nivel de ambiție care să fructifice capitalul istoric al relațiilor noastre și noul dinamism politic și economic al acestor regiuni”.

Investiții în securitate și rolul României la Marea Neagră

Pentru întărirea securității naționale, România „își va consolida participarea la politicile NATO” și „va investi în rolul nostru pe flancul estic al Alianței și la Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan.

„România va rămâne un aliat angajat și de încredere, continuând investițiile în apărarea națională și în securitatea colectivă, conform angajamentelor adoptate la summituri de la Haga”, a adăugat el.

Președintele a anunțat că, „în strânsă colaborare cu partenerii noștri polonezi, România va găzdui în 2026 summit-ul formatului București 9, B9”, va accelera eforturile pentru crearea hub-ului de securitate maritimă la Marea Neagră și va contribui în continuare la securitatea energetică a Europei „ca furnizor și rută de tranzit”.

„România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de aliații săi. Credem cu tărie că articolul 5 al Tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective”, a subliniat șeful statului.

El a mai spus că România va sprijini în continuare Inițiativa celor Trei Mări și că parteneriatul strategic cu Statele Unite „va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026”.

„România își înțelege rolul strategic la Marea Neagră și va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat”, a conchis președintele Nicușor Dan.

„Împreună cu Statele Unite și aliații, România poate proiecta stabilitate, influență și instrumente de cooperare atât în zona extinsă a Mării Negre și a Balcanilor, cât și dincolo de această regiune, înspre Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu”, a declarat președintele.

El a arătat că relația transatlantică va avea câteva linii definitorii: „apărare, securitate energetică, materii prime rare și tehnologii de frontieră”, menționând că vor fi dezvoltate proiecte „benefice pentru ambele părți”, care să completeze cooperarea în domeniul securității și apărării și să consolideze fundamentul relației.

România în Uniunea Europeană: unitate, competitivitate și extindere

În ceea ce privește Uniunea Europeană, Nicușor Dan a spus că România „va continua să fie un promotor al unității de viziune și acțiune a statelor membre și a instituțiilor comunitare”.

„Vom promova adoptarea unui cadru financiar multianual ambițios, cu alocări consistente pentru politica agricolă și de coeziune. România își dorește stimularea competitivității europene și un acces echilibrat la oportunitățile de finanțare pentru entitățile din toate statele membre”, a subliniat președintele.

El a anunțat că România va sprijini extinderea Uniunii Europene, „cu accent pe aderarea Republicii Moldova”, și că va fi implicată în consolidarea industriei europene de apărare, inclusiv prin programul SAFE.

„Ne dorim o Uniune puternică, autonomă strategic și relevantă în plan global, cu mai puțină birocrație și reglementări mai simple, cu o competitivitate regăsită și cu un rol semnificativ în tehnologiile importante ale secolului XXI”, a spus șeful statului.

„Pacea în Ucraina reprezintă un test esențial”

Președintele și-a exprimat speranța că „2026 poate fi un an al păcii în Europa” și a declarat că România susține eforturile președintelui Donald Trump pentru „negocierea unei păci rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina”.

„Din perspectiva României, modul în care se va soluționa conflictul în țara vecină va avea un impact puternic asupra viitorului securității în Europa. Este fundamental ca valorile fondatoare ale securității colective să rămână aceleași: principiile Cartei ONU, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor”, a spus Nicușor Dan.

„Pacea în Ucraina reprezintă un test esențial. Este un test pe care nu ne putem permite să eșuăm”, a adăugat el, arătând că este necesar ca Federația Rusă „să renunțe la abordarea sa contraproductivă” și că, în lipsa unor semne reale de deschidere, „doar creșterea presiunilor, inclusiv prin sancțiuni, o poate aduce la masa negocierilor”.

El a precizat că România se va implica în procesul de reconstrucție a Ucrainei și că solidaritatea cu poporul ucrainean va continua „umanitar, politic, economic și de securitate”.

Republica Moldova, „prioritate esențială de politică externă”

Șeful statului a subliniat că agresiunea rusă afectează direct și Republica Moldova, care „rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă”.

„Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă să ne aducă mai aproape până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”, a spus Nicușor Dan.

El a arătat că integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre căile de a fi împreună și a amintit că aderarea la UE este „un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe”.

Aderarea la OCDE și diplomația economică

Președintele a prezentat și obiectivele economice și diplomatice pentru 2026: „Au fost deja parcurse pași decisivi pentru aderarea la OCDE, iar efortul interinstituțional pentru finalizarea procesului în 2026 va fi menținut. Această aderare reprezintă un obiectiv național, sprijinit consensual de putere și de opoziție, și va consolida credibilitatea economiei românești pentru investitori și creditori externi”.

El a arătat că România va continua să dezvolte diplomația economică, consolidând relațiile cu partenerii strategici și Uniunea Europeană, valorificând acordurile de liber schimb cu Mercosur, Mexic, India sau Indonezia, și jucând un rol activ în stabilitatea globală, inclusiv prin susținerea soluțiilor diplomatice în Orientul Mijlociu și implicarea umanitară în Gaza.

Președintele a mai precizat că România va susține integrarea europeană a statelor din Balcanii de Vest și va dezvolta parteneriate cu statele din Caucaz pentru stabilizare și dezvoltare regională.

Diaspora și muncitorii străini

În final, Nicușor Dan a mulțumit țărilor care găzduiesc comunități ale diasporei românești și a subliniat că protejarea drepturilor cetățenilor români din afara granițelor rămâne o prioritate. De asemenea, a recunoscut contribuția muncitorilor străini din România și eforturile autorităților pentru integrarea acestora în societate și economie.

„Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră azi aici. A fost o plăcere să văd fețe cunoscute, prietene ale României. Închei prin a transmite liderilor țărilor dumneavoastră, popoarelor pe care le reprezentați și dumneavoastră personal ca 2026 să fie un an de pace, prosperitate și armonie”, a încheiat președintele Nicușor Dan.