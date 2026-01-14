Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan ministru interimar la Educație

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Educației, Daniel David și l-a desemnat interimar pe premierul Ilie Bolojan.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, două decrete privind situația de la Educație, după demisia ministrului Daniel David. În primul decret, președintele ia act de demisia lui David şi constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Celălalt decret vizează desemnarea lui Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca ministru interimar al educației şi cercetării.

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie.

David era în fruntea Ministerului Educației din decembrie 2024 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025.

Până acum, au fost vehiculate două nume care ar putea să-l înlocuiască pe Daniel David la Ministerul Educației. Ar fi vorba de Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, și despre Luciana Antoci, consileră a premierului pe probleme de Educație, fost inspector școlar în Iași.

Bolojan a subliniat că viitorul ministru ar putea fi fie un tehnocrat, fie un om politic, iar conducerea PNL va analiza variantele înainte de a face o propunere oficială.

„În aceşti ani dificili nu este foarte uşor să ai responsabilităţi ale unor domenii care au trecut prin restructurări, cum a fost cel al educaţiei, şi în care ai responsabilităţi principale, de deciziile tale uneori depinzând zeci de mii de oameni care lucrează în aceste sisteme sau şi mai mulţi. Dar convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în aşa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu important pentru viitorul ţării noastre”, a spus Ilie Bolojan la TVR 1.