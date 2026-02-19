search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicuşor Dan: „Nu cred că se poate vorbi de influenţe la nivelul CCR. Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societăţii”

0
0
Publicat:

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Washington, unde a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, că nu se poate vorbi de „influenţe” la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, referindu-se la decizia CCR de miercuri.

Curtea Constituțională. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Curtea Constituțională. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Judecătorii (CCR - n.r.) au fost numiţi acolo de Cameră, de Senat, de preşedinte şi mai departe, mai puţin nişte chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii. Pe de altă parte, judecătorii Curţii trăiesc în mijlocul societăţii şi cred că în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiţi şi la societate ce doreşte", a explicat Nicuşor Dan în conferinţă de presă de joi seară, potrivit Agerpres.

Amintim că miercuri, 18 februarie, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind proiectul Guvernului Bolojan de reformare a pensiilor magistraţilor, stabilind că actul normativ respectă prevederile Constituţiei.

Decizia a fost adoptată cu şase voturi pentru respingerea sesizării şi trei pentru admiterea acesteia. În favoarea respingerii ar fi votat Simina Tănăsescu, Csaba Astalos, Dacian Dragoş, Iulia Scîntei, Mihaela Ciochină şi Mihai Busuioc. De cealaltă parte, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan şi Bogdan Licu s-ar fi pronunţat pentru admiterea obiecţiei ridicate de Înalta Curte.

Hotărârea vine după cinci amânări succesive ale dezbaterilor.

Cu o zi înainte, într-un interviu acordat Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan afirma că tergiversarea discuţiilor privind pensiile magistraţilor a afectat atât credibilitatea Curţii Constituţionale, cât şi imaginea statului român.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, EVACUAT de lângă Donald Trump! I-a „forțat” mâna și... IMAGINI UMILITOARE
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani a renunțat să mai intre pe gheață
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
observatornews.ro
image
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
playtech.ro
image
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut rapper s-a stins subit, la doar 25 de ani. Lansase o piesă nouă în urmă cu doar câteva zile
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Ce i-a spus Trump lui Nicușor Dan. Detalii de culise de la Consiliul Păcii
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie