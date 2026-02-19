Nicuşor Dan: „Nu cred că se poate vorbi de influenţe la nivelul CCR. Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societăţii”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Washington, unde a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, că nu se poate vorbi de „influenţe” la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, referindu-se la decizia CCR de miercuri.



„Judecătorii (CCR - n.r.) au fost numiţi acolo de Cameră, de Senat, de preşedinte şi mai departe, mai puţin nişte chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii. Pe de altă parte, judecătorii Curţii trăiesc în mijlocul societăţii şi cred că în chestiuni în care interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiţi şi la societate ce doreşte", a explicat Nicuşor Dan în conferinţă de presă de joi seară, potrivit Agerpres.

Amintim că miercuri, 18 februarie, Curtea Constituţională a României a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind proiectul Guvernului Bolojan de reformare a pensiilor magistraţilor, stabilind că actul normativ respectă prevederile Constituţiei.

Decizia a fost adoptată cu şase voturi pentru respingerea sesizării şi trei pentru admiterea acesteia. În favoarea respingerii ar fi votat Simina Tănăsescu, Csaba Astalos, Dacian Dragoş, Iulia Scîntei, Mihaela Ciochină şi Mihai Busuioc. De cealaltă parte, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan şi Bogdan Licu s-ar fi pronunţat pentru admiterea obiecţiei ridicate de Înalta Curte.

Hotărârea vine după cinci amânări succesive ale dezbaterilor.

Cu o zi înainte, într-un interviu acordat Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan afirma că tergiversarea discuţiilor privind pensiile magistraţilor a afectat atât credibilitatea Curţii Constituţionale, cât şi imaginea statului român.