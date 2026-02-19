search
Joi, 19 Februarie 2026
Radu Miruță: „România a câștigat astăzi. Predintele a spus 4 lucruri concrete, nu fonfleuri”

Publicat:

Ministrul Apărării consideră că intervenția președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii constituie un moment favorabil pentru România, „care a câștigat astăzi”. Într-o declarație făcută la Antena 3 CNN, Radu Miruță a subliniat că șeful statului „și-a asumat rolul de observator” și a transmis un mesaj concis, axat pe patru direcții concrete în care România poate contribui la procesul de stabilizare din Orientul Apropiat.

Miruță a amintit că România este percepută ca un stat eficient. FOTO Facebook Radu Miruţă
Miruță a amintit că România este percepută ca un stat eficient. FOTO Facebook Radu Miruţă

„România a câștigat astăzi. Din poziția de observator, președintele a spus patru lucruri concrete, nu fonfleuri sau chestiuni care nu se pot face. Astfel de abordare e extrem de apreciată. Pentru Armata Română avem 180 de proiecte în derulare cu SUA.  Pentru noi e o preocupare să atragem atenția cu lucruri pe care le putem face. Avem militari americani pe teritoriul României. Interacționăm cu SUA la nivel NATO, ceea ce contează foarte mult dacă relația e una mai amicală. Aceste situații se dezmorțesc după vizita lui Nicușor Dan astăzi. Mi se pare că suntem extraordinar de decenți. Prezența președintelui astăzi a fost una la înălțime”, a spus Radu Miruță,

Potrivit ministrului Apărării, prezența președintelui la Washington a contrazis temerile celor care anticipau reacții negative și a demonstrat că România poate valorifica oportunitățile diplomatice.

Relația cu SUA, „în dezgheț” după vizită

Ministrul Apărării a insistat asupra faptului că vizita lui Nicușor Dan contribuie la relansarea dialogului strategic cu Statele Unite, în special în domeniul militar și a detaliat pe tema celor 180 de proiecte în derulare pe care România le are cu partenerii americani, de la programele pentru avioanele F‑35 și achiziția de tancuri, până la extinderea sistemelor Patriot.

„Astfel de programe nu se obțin doar prin finanțare. Există restricții privind statele care pot primi aceste capabilități. Contează enorm ca relația cu președintele SUA să fie una deschisă și prietenoasă”, a explicat Miruță, adăugând că vizita de la Washington a creat un context favorabil pentru accelerarea acestor proiecte.

Despre laudele lui Donald Trump la adresa românilor: „O etichetă care ne ajută”

Referitor la declarațiile elogioase ale președintelui american la adresa românilor, Miruță a afirmat că astfel de mesaje au greutate în mediile diplomatice și militare.

„Când stai la aceeași masă cu zeci de miniștri ai Apărării, faptul că liderul SUA vorbește în termeni pozitivi despre România contează. Nu sunt cuvinte aruncate la întâmplare”, a spus ministrul.

„România bifează multe”

Radu Miruță a amintit că România este percepută ca un stat eficient în situații de urgență, datorită intervențiilor rapide în cadrul mecanismului european de protecție civilă.

„Când îți faci o părere despre un partener, bifezi anumite criterii. România bifează multe”, a concluzionat Miruță.

Amintim că președintele Nicușor Dan a participat joi la prima reuniune a Consiliului Păcii organizat la Washington, în calitate de observator. În discursul său, șeful statului a prezentat patru direcții prin care România poate contribui la eforturile de stabilizare în Gaza.

