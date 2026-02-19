search
Nicușor Dan spune că prezența sa la Consiliul pentru Pace nu slăbește legătura cu UE: „Comisia Europeană a fost azi aici. E o falsă problemă”

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a respins ferm ideea că prezența sa în SUA, la reuniunea Coaliției pentru Pace de la Washington ar putea afecta relațiile României cu Uniunea Europeană.

Nicușor Dan neagă orice tensiune cu UE după vizita la Washington. FOTO FB Nicușor Dan
Nicușor Dan neagă orice tensiune cu UE după vizita la Washington. FOTO FB Nicușor Dan

Întrebat, într-o interventie la Antena 3, despre temerile că vizita la Washington ar putea tensiona relațiile cu partenerii europeni, președintele a oferit un răspuns tranșant.

„Răspunsul cel mai scurt care închide discuția asta este că azi Comisia Europeană a fost aici. Nu mai spun că un număr important de țări europene au fost prin la diferite niveluri de reprezentare. Deci, în opinia mea, este o falsă problemă aceasta”.

Nicușor Dan  amintit că numeroase state europene au participat la reuniune la diferite niveluri de reprezentare și a explicat că discuțiile dintre liderii europeni au fost deschise și directe, inclusiv în zilele precedente

Întrebat dacă a primit semnale de nemulțumire din partea unor capitale europene, președintele a răspuns:

„Tot timpul există discuții între reprezentanții noștri la Bruxelles. Săptămâna trecută a fost un Consiliu, discuțiile au fost directe la nivel de lideri: «tu mergi»«tu nu mergi»«care este semnalul». Dar dincolo de asta, nimeni nu contestă nimănui capacitatea de a acționa în interesul său național. Iar eu cred că ce am făcut noi și toți europenii care au fost azi aici nu face decât să întărească ceea ce ne dorim, această unitate transatlantică”.

Ce îi cere România lui Donald Trump

La finalul reuniunii, președintele Donald Trump s-a adresat participanților, afirmând că „toți cei prezenți sunt prietenii mei” și invitându-i să îi solicite sprijinul ori de câte ori este nevoie.

Întrebat ce-i cere liderului american, Nicușor Dan a punctat două priorități clare pentru România.

Faptul că avem soldați americani în România este foarte bine pentru România în acest context de securitate global care este complicat. Deci cel mai important lucru pentru România în acest moment în relația bilaterală este continuarea prezenței militare a Statelor Unite în România. Și mai departe, ăsta e primul lucru, și al doilea lucru, cum am spus mai devreme, atragerea de investiții americane în România cu profit și pentru unii și pentru ceilalți”, răspuns Nicușor Dan.

Președintele a insistat că participarea României la Coaliția pentru Pace nu reprezintă o abatere de la linia europeană, ci o completare a acesteiaȘ

Toți europenii care au fost azi aici au contribuit la ceea ce ne dorim cu toții: o relație transatlantică solidă.”

România, prezentă ca observator

Amintim că președintele Nicușor Dan a luat cuvântul la Consiliul pentru Pace de la Washington, fiind singurul lider european - observator care s-a adresat acestui organism creat de Donald Trump.

„Toată lumea doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acţionăm în acest sens. De aceea, această reuniune şi acest format sunt importante. În primul rând, în ceea ce priveşte situaţia umanitară, România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem ajuta 1 000 de copii şi 4 000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experienţă în sistemul de raportare a urgenţelor, cum ar fi ambulanţele, sistemele de pompieri, şi putem ajuta la reconstrucţia acestui sistem şi putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenţii palestinieni şi putem extinde programul şi putem ajuta, de asemenea, la reconstrucţia şi renovarea şcolilor din Gaza. Şi, în al patrulea rând, cred că cel mai important, avem şi o anumită experienţă”, a declarat Nicuşor Dan.

La reuniunea Consiliului Păcii, România participă în calitate de observator, alături de Italia, Grecia, Cehia, Cipru și Mexic. Dintre statele Uniunii Europene, doar Ungaria și Bulgaria au acceptat invitația de a deveni membre cu drepturi depline ale forumului.  

Politică

