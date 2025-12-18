Mesajul transmis de Nicușor Dan de la ultima reuniune a Consiliului European din acest an

Prezent la ultima reuniune a Consiliului European din acest an, Nicușor Dan a transmis pe Facebook că această întrunire este „un moment important pentru definirea direcţiilor strategice ale Uniunii Europene în perioada următoare”.

”Pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034, adică bugetul Uniunii. Astăzi este prima discuţie, ea va continua pe întreg parcursul anului 2026, iar pentru noi sunt esentiale Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună. Ne dorim rezultate concrete şi constructive, care să permită avansarea acestui dosar pentru dezvoltarea UE”, arată şeful statului.

Preşedintele mai spune că va susţine necesitatea asigurării unui acces echitabil pentru toate statele membre la instrumentele dedicate creşterii competitivităţii, astfel încât fiecare economie europeană să poată beneficia de oportunităţile oferite de viitorul buget al Uniunii.