Oana Țoiu, în vizită oficială în Slovenia. Este prima vizită la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a încheiat vineri, 27 februarie 2026, vizita oficială în Slovenia, la invitația omologului său, Tanja Fajon. Despre vizită, ministerul a transmis că este „prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani”.

„Vizita, prima la nivel de ministru al afacerilor externe în ultimii cinci ani, a marcat o etapă de consolidare a dialogului politic și de dinamizare a cooperării economice și sectoriale între București și Ljubljana.

Programul vizitei a inclus consultări politice cu omologul sloven, primirea la președintele Republicii Slovenia, Nataša Pirc Musar, un dialog cu mediul academic, o întâlnire de susținere a excelenței românești în tehnologie și o întâlnire cu comunitatea românească din Slovenia la Ambasada României din Ljubljana”, transmite MAE într-un comunicat.

În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a salutat nivelul record al schimburilor comerciale, care au depășit în 2025 pragul de 1,7 miliarde de euro. De asemenea, a mulțumit Sloveniei pentru sprijinul constant în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

MAE amintește în comunicat că, vineri, România a primit avizul formal pozitiv în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, al 22-lea din cele 25 necesare.

Ministrul Oana Țoiu a discutat cu omologii sloveni consolidarea cooperării în industrii, apărare, securitate maritimă, protecție civilă și turism, precum și coordonarea în ONU și UE.

A mai abordat rolul României în Inițiativa Central Europeană și viitoarea preluare a președinției SEECP. Vizita a inclus și o dezbatere cu studenții la Forumul Strategic Bled.

„În ultima parte a vizitei, ministrul afacerilor externe s-a întâlnit cu lotul național al României participant la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026). Ministrul Oana Țoiu i-a felicitat pe elevii români care au câștigat o medalie de argint și două de bronz, subliniind că succesul lor reconfirmă statutul României de pol de talent în tehnologia viitorului”, mai transmite ministerul.

La finalul vizitei, ministrul Oana Țoiu s-a întâlnit cu comunitatea română din Slovenia, subliniind rolul acesteia în consolidarea legăturilor academice, culturale și economice între cele două țări și reafirmând angajamentul MAE de a sprijini diaspora și proiectele care păstrează identitatea românească.