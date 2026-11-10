 Nicușor Dan: România poartă „discuții tehnice” pentru Visa Waiver și evită amestecarea dosarului cu alte teme din relația cu SUA | adevarul.ro
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Nicușor Dan: România poartă „discuții tehnice” pentru Visa Waiver și evită amestecarea dosarului cu alte teme din relația cu SUA

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Președintele Nicușor Dan a declarat, marți seară, în conferința susținută la Palatul Cotroceni, că autoritățile române continuă dialogul cu partea americană privind includerea României în programul Visa Waiver, însă a subliniat că Bucureștiul a ales să trateze separat acest subiect de celelalte teme din relația bilaterală cu Statele Unite.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Inquam Photos George Călin

Întrebat dacă au existat progrese concrete în privința accesului României în programul Visa Waiver, care le-ar permite cetățenilor români călătorii fără viză în SUA, șeful statului a explicat că discuțiile sunt în desfășurare.

„Discuții tehnice există, dar am încercat să nu amestecăm toate subiectele relației bilaterale, considerând că în acest moment chestiunea prezenței trupelor americane în Europa este cea mai importantă pentru România”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre relația cu Washingtonul în contextul schimbărilor politice generate de alegerile din Statele Unite, insistând că partea română a evitat orice implicare în disputele politice interne americane.

„Fără îndoială, toate interacțiunile noastre cu administrația americană, cu Congresul, nu au avut vreo influență ideologică sau vreun partizanat faţă de politica internă americană”, a declarat șeful statului.

Potrivit lui Nicușor Dan, principalul obiectiv al diplomației române a fost promovarea intereselor strategice comune ale celor două țări.

„Am încercat să explicăm interlocutorilor, la toate nivelurile de discuţii, avantajele acestui parteneriat pentru România şi pentru Statele Unite”, a precizat președintele.

Pentru a ilustra caracterul bipartisan al relației dintre București și Washington, Nicușor Dan a amintit de o vizită recentă la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

„De exemplu, aduc aminte, în urmă cu o lună şi jumătate, la baza Mihail Kogălniceanu a fost o delegaţie a Congresului în care au fost doi congresmeni, unul republican, unul democrat”, a adăugat președintele.

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