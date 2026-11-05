Președintele României, Nicușor Dan, a primit-o la Palatul Cotroceni pe Sviatlana Țihanouskaia, lidera opoziției democratice din Belarus. În urma întâlnirii, șeful statului a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul belarus, aflat sub presiunea represiunii, și a reafirmat sprijinul României pentru cei care luptă pentru democratizarea țării.

Nicușor Dan a precizat că discuția cu lidera opoziției belaruse a fost una foarte bună și că România va continua să susțină aspirațiile democratice ale populației din Belarus.

Președintele a făcut referire și la experiența istorică a României, menționând că țara noastră înțelege ce înseamnă lipsa libertății și cât curaj este necesar pentru a lupta pentru recâștigarea ei.

„Știm, din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent, ce înseamnă să fii privat de libertate și cât curaj este nevoie pentru a lupta pentru ea”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a apreciat rezistența poporului belarus și a subliniat că aceasta merită respect și sprijin internațional.

România își reafirmă sprijinul

Nicușor Dan a mai transmis că România va continua să fie alături de cei care militează pentru o țară Belarus democratică, în care cetățenii să își poată decide liber viitorul.

„Împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care lucrează pentru o Belarus democratică, în care oamenii să își poată decide liber propriul viitor”, a precizat președintele.

Sviatlana Țihanouskaia este una dintre principalele figuri ale opoziției democratice din Belarus și a devenit cunoscută pe plan internațional după alegerile prezidențiale din 2020, contestate de opoziție și urmate de proteste ample și de reprimarea manifestațiilor de către autoritățile de la Minsk.