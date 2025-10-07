Cristian Diaconescu, ambasador în Turcia. Pentru ce posturi se pregătesc Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE

Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale care își va încheia mandatul pe 1 noiembrie, ar urma fi trimis ambasador în Turcia. Alți doi foști consilieri ar urma să ocupe posturi de ambasadori.

Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia, iar Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid, potrivit unor surse citate de News. Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat şi noi numiri.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021. Cioloș a fost Consilier onorific al Președintelui interimar al României, Ilie Bolojan.

Şi Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, ar urma să fie trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă. Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.