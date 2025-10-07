Ce ne spune noua formulă de consilieri ai președintelui Dan

Președintele a anunțat noua sa echipă de consilieri cu care va lucra la Palatul Cotroceni de acum înainte. Unele nume erau cunoscute, altele, mai puţin. Ceea ce este de remarcat este amploarea nominalizărilor, practic Nicuşor Dan a adus o întreagă trupă dintr-un singur foc, nu mai puțin de 16 consilieri, prezidențiali şi de stat.

De la preluarea funcției prezidențiale, Nicuşor Dan a arătat că nu se grăbeşte. Pentru unii, ar fi vorba despre lentoare în luarea deciziilor. Iată, noua formulă de consilieri a luat cam șase luni pentru a fi alcătuită.

Dar persoanele şi modul în care au fost alese lasă loc şi altei interpretări a modului în care Nicuşor Dan ia decizii.

E foarte clar, studiind parcursul noilor consilieri, că marea lor majoritate sunt persoane pe care preşedintele le cunoaște de foarte mult timp, cu unii lucrând direct în diferite etape. Este cazul consilierilor pe care Nicuşor Dan i-a avut la Primăria Capitalei şi pe care acum i-a adus la Cotroceni. Alții au fost susținători ai săi de pe vremea în care a înființat USR. Pe domnul Lazurcă îl cunoaşte din tinereţe.

Profesorul Naumescu este cel care a contribuit la intrarea lui Nicușor Dan în cursa prezidenţială, solicitându-i să candideze în momentele foarte tensionate şi confuze de după anularea alegerilor din noiembrie. De asemenea, Ludovic Orban a fost unul dintre politicienii care i s-au alăturat susținându-i candidatura din primele momente.

Asta arată că Nicuşor Dan se bazează pe încrederea dovedită în timp în ceea ce privește persoanele cu care vrea să lucreze. În al doilea rând, această încredere trebuie însoțită de cântărirea argumentelor, pe toate feţele, care duc la decizia finală. De asta a fost nevoie de atâta timp.

În al treilea rând, Nicuşor Dan spune tuturor care este modul său de a judeca rolul său prezidenţial. În ultimii 20 de ani am avut un președinte jucător, pe Traian Băsescu. Foarte reactiv, implicat în toate jocurile politice, omul care intra în direct pe toate televizoarele când credea că este nevoie. Klaus Iohannis, puțin comunicativ, distant, lăsând impresia de aroganță şi neimplicare.

Nicuşor Dan nu se mişcă rapid ca Băsescu, nici nu este absent ca Iohannis. Pare rigid şi dezorientat când este vorba despre pașii de protocol. Dar, după cum s-a comportat până acum, ia decizii numai după ce îşi ia şi timp să le întoarcă pe toate fețele. Bine sau rău, așa funcționează lucrurile, după cum președintele Dan însuși a spus, amintind că înainte să rezolve problemele de matematică, stătea 45 de minute în fața foii goale. În logica lui, problemele se rezolvă pe rând, când termină una, trece la următoarea.

De când a preluat mandatul, urgențele au fost formarea Coaliţiei, învestirea Guvernului şi măsurile de reducere a deficitului. Abia apoi a venit rândul echipei de consilieri. Cum se va acomoda acest stil de lucru cu necesitățile funcției prezidențiale şi cu percepția publicului rămâne marea întrebare. Răspunsul stă în rezultate.