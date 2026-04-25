SURSE Bolojan bagă zâzanie în PSD. Nu demite toți prefecții pentru a alimenta zvonurile de trădare

Premierul Ilie Bolojan duce și un joc psihologic cu Sorin Grindeanu: va lăsa în funcție o parte a prefecților și a secretarilor de stat numiți de PSD, susțin surse politice pentru Adevărul. Motivul: conducerea PSD se teme că nu tot partidul va vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Iar faptul că Bolojan menține la putere câțiva social-democrați aleși pe sprânceană alimentează zvonurile de trădare din PSD.

Fiecare secretar de stat sau prefect a fost propulsat în funcție de o filială de partid. Iar fiecare parlamentar aparține tot de o filială județeană. Dacă menține în funcție secretarul de stat susținut de județul Dâmbovița, spre exemplu, Ilie Bolojan va negocia mai ușor cu parlamentarii PSD aleși în Dâmbovița. Practic, premierul deschide o poartă de negociere cu liderii județeni ai PSD, care controlează atât parlamentarii, cât și secretarii de stat sau prefecții. În plus, Ilie Bolojan bagă zâzanie în PSD. Liderii social-democrați se întreabă deja dacă au trădători în interior, din moment ce unii demnitari sunt demiși, iar alții rămân pe funcție.

Liderii PSD din teritoriu i-au dat asigurări lui Sorin Grindeanu că nu există senatori sau deputați PSD care să schimbe tabăra, susțin surse politice pentru Adevărul. Totuși, un deputat PSD ales în județul Buzău, Petre Neagu, a trecut la PNL zilele trecute. Însă acesta e privit ca o excepție, în condițiile în care se află în conflict cu liderii locali ai partidului, printre care și Marcel Ciolacu.

Conducerea PNL a hotărât să negocieze pe toate fronturile cu parlamentarii suveraniști pentru salvarea premierului Ilie Bolojan. Operațiunea e condusă în Parlament de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Iar Dan Motreanu, secretarul general al partidului, negociază și la București, și la Bruxelles, cu aleșii AUR și SOS din Parlamentul European, susțin surse politice pentru Adevărul. Până acum, liberalii au reușit să atragă 10 parlamentari POT de partea lor.

Criza politică s-a amplificat după ce PSD a retras oficial sprijinul pentru actualul Executiv, decizie care a dus la plecarea unor membri din Guvern și a deschis o nouă etapă de instabilitate politică.

Discuțiile politice se concentrează pe posibile scenarii de reconfigurare a majorității parlamentare sau pe o eventuală implicare a unor forțe politice aflate până acum în afara guvernării.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat sâmbătă că a semnat demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari transmise de Guvern.

De asemenea, președintele a precizat că își va exercita în continuare rolul de mediator și a anunțat convocarea unor discuții politice la începutul săptămânii viitoare.

Amintim că miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că și-a semnat și el demisia.