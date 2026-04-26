Sondaj CURS. Bucureștenii, favorabili în privința unei eventuale demisii a premierului Bolojan. Ce cred despre criza guvernamentală și cum ar vota la locale

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS a desfășurat o cercetare de Tip Omnibus în București în perioada 22-25 aprilie 2026.

Sondajul realizat de CURS în București, în aprilie 2026, arată un oraș în care nemulțumirea rămâne dominantă, iar tensiunile politice sunt resimțite clar în opinia publică.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1 073 persoane adulte din București, în perioada 22–25 aprilie 2026, iar marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, 74% dintre bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 19% spun că direcția este bună, iar 7% nu au o opinie. Diferența mare arată că percepția negativă rămâne clar dominantă.

Totodată, 63% dintre cetățenii Capitalei intervievați în cadrul sondajului consideră că Bucureștiul merge într-o direcție greșită. Doar 31% cred că direcția este bună, în timp ce 6% nu se pronunță. Deși evaluarea este ceva mai echilibrată decât la nivel național, nemulțumirea rămâne majoritară.

Principalele probleme ale Capitalei

Traficul și aglomerația sunt indicate de 27% dintre respondenți, fiind principala problemă. Urmează impozitele și taxele, cu 13%, și starea străzilor, cu 12%. Curățenia este menționată de 10%, iar apa caldă și nivelul de trai de câte 9%. Sănătatea este indicată de 8%, poluarea de 7%, parcările de 3%, iar transportul în comun de 1%. Problemele de mobilitate și costuri domină clar preocupările bucureștenilor.

Intenția de vot la alegerile locale

Foarte interesant în sondaj este opțiunea de vot, știut fiind că Bucureștiul nu este un fief al social democraților.

De această dată, PSD ar obține 22% din voturi, PNL 20% și AUR 20%, urmate de USR cu 16%. SENS ar avea 6%, PNRR-Piedone 5%, SOS România 5%, Partidul Oamenilor Tineri 2%, REPER 2% iar alte opțiuni 2%.

67% dintre bucureșteni spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, iar alți 21% au auzit, dar nu sunt foarte la curent. Doar 7% nu au auzit deloc, iar 5% nu au răspuns. Subiectul este, așadar, larg cunoscut în spațiul public.

Demisia premierului Ilie Bolojan

54% dintre respondenți consideră că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 42% spun că nu, iar 4% nu au o opinie. Rezultatul arată o majoritate în favoarea demisiei.

”Percepția publică în București rămâne una critică, cu nemulțumiri legate în principal de trafic, costuri și funcționarea administrației, în timp ce scena politică este fragmentată și puternic influențată de tensiunile actuale”, spus autorii sondajului.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS (www.curs.ro) este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România, cu o experiență de decenii în sondaje și analize sociale.

CURS este fondat în 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL.