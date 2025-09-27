search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Președintele Nicușor Dan, vizită oficială la Timișoara pe 30 septembrie

0
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua marți, 30 septembrie 2025, o vizită oficială la Timișoara, prilej cu care va participa la o serie de evenimente culturale, civice și economice, dar și la lucrările primei ediții a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”.

Nicusor Dan. Foto: Profimedia
Nicusor Dan. Foto: Profimedia

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua luni, 30 septembrie 2025, o vizită oficială la Timișoara, prilej cu care va participa la o serie de evenimente culturale, civice și economice, dar și la lucrările primei ediții a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”.

Ziua va debuta la ora 08:30 cu depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, urmată de o vizită la Societatea Timișoara. La ora 09:30, șeful statului este așteptat să participe la deschiderea oficială a summitului găzduit de Muzeul de Artă din Piața Unirii, unde va susține o alocuțiune transmisă în direct.

Într-o postare pe Facebook, primarul Dominic Fritz a salutat participarea președintelui, subliniind că evenimentul va aduce la Timișoara primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – atât state membre, cât și candidate la aderare. „E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”, a scris edilul.

Programul vizitei prezidențiale continuă cu opriri la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, compania The Fourge din Iulius Town și compania RAYSCAPE din clădirea VOX.

De la ora 14:30, la Primăria Municipiului Timișoara, șeful statului va participa la o masă rotundă cu mediul de afaceri pe tema „Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?”.

În a doua parte a zilei, președintele va lua parte, de la ora 16:00, la conferința publică „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, găzduită de Cinema Timiș. Agenda vizitei include și momente culturale: vizitarea expoziției retrospective „Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025” la Muzeul Corneliu Miklosi, precum și o oprire la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 19:00.

Vizita marchează atât deschiderea unui eveniment european de amploare, cât și dialogul președintelui cu societatea civilă, mediul de afaceri și comunitatea culturală din Timișoara.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate
fanatik.ro
image
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului” unde femeile nu îndrăzneau să intre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
După cât timp se prescrie o construcţie fără autorizaţie de construire?
playtech.ro
image
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a "mitraliat" 3 jucători de la Dinamo: "A fugit ca o fetiță!" / "Stați după bodyguarzi și aruncați cu apă?"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Avertisment de la BNR. România riscă să rămână fără pensii și salarii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate