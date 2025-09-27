Președintele Nicușor Dan, vizită oficială la Timișoara pe 30 septembrie

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua marți, 30 septembrie 2025, o vizită oficială la Timișoara, prilej cu care va participa la o serie de evenimente culturale, civice și economice, dar și la lucrările primei ediții a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”.

Ziua va debuta la ora 08:30 cu depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei, urmată de o vizită la Societatea Timișoara. La ora 09:30, șeful statului este așteptat să participe la deschiderea oficială a summitului găzduit de Muzeul de Artă din Piața Unirii, unde va susține o alocuțiune transmisă în direct.

Într-o postare pe Facebook, primarul Dominic Fritz a salutat participarea președintelui, subliniind că evenimentul va aduce la Timișoara primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – atât state membre, cât și candidate la aderare. „E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”, a scris edilul.

Programul vizitei prezidențiale continuă cu opriri la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, compania The Fourge din Iulius Town și compania RAYSCAPE din clădirea VOX.

De la ora 14:30, la Primăria Municipiului Timișoara, șeful statului va participa la o masă rotundă cu mediul de afaceri pe tema „Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?”.

În a doua parte a zilei, președintele va lua parte, de la ora 16:00, la conferința publică „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”, găzduită de Cinema Timiș. Agenda vizitei include și momente culturale: vizitarea expoziției retrospective „Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025” la Muzeul Corneliu Miklosi, precum și o oprire la Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 19:00.

Vizita marchează atât deschiderea unui eveniment european de amploare, cât și dialogul președintelui cu societatea civilă, mediul de afaceri și comunitatea culturală din Timișoara.