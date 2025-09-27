search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Nicușor Dan participă la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan

Publicat:

Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan/FOTO: Presidency.ro
Nicușor Dan/FOTO: Presidency.ro

Șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei din Timișoara și va vizita Societatea Timișoara. Ulterior, acesta va vizita și Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe” din Timișoara, compania The Fourge, compania RAYSCAPE, expoziția „Dan Perjovschi / România – O retrospectivă 1985-2025” și Catedrala Mitropolitană.

De asemenea, Nicușor Dan va efectua o vizită oficială și în județul Timiș, acolo unde va susține un discurs în cadrul sesiunii de deschidere a ediției inaugurale a „Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene”.

Spre seară, președintele va participa la o masă rotundă cu reprezentanții mediului de afaceri cu tema „Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?”, la sediul primăriei, și va participa la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun / Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”.

Joi, Nicușor Dan a subliniat în mesajul său de condoleanțe că Lucian Mureșan şi-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică şi instituţiile statului român şi pentru a ajuta societatea românească să-şi vindece rănile trecutului, să-şi urmeze calea libertăţii şi a maturităţii democratice în Europa.

Nicuşor Dan a amintit că în 1948 Biserica a fost supusă persecuţiilor politice, arestărilor, umilinţelor clericilor şi credincioşilor şi desfiinţării de către regimul comunist.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan s-a arătat trist de trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.

