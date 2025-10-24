Nicușor Dan, vizită la Iași. Șeful statului se întâlnește cu primarul Mihai Chirica și președintele de CJ Costel Alexe

Președintele Nicușor Dan merge vineri, 24 octombrie, într-o vizită de lucru la Iași, de unde va participa prin videoconferință la reuniunea „Coaliției de Voință”. Potrivit agendei oficiale, între altele, președintele României se va întâlni cu primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Potrivit agendei oficiale, președintele Nicușor Dan participă vineri, 24 octombrie, începând cu ora 14.00, la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”, organizată la la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, unde va susține o alocuțiune.

La 15.00, președintele va face o vizită de lucru la compania Antibiotice Iași, urmată de o întâlnire, de la 16.00, cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Șeful statului va participa prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), de la 17.00.

Pe agenda președintelui este și o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, de la 19.00, la Palas Campus, Iași.

Șeful statului se întâlnește și cu cei doi lideri liberali Mihai Chirică și Costel Alexe. Prima întâlnire este programată la 20.30, cu primarul Municipiului Iași, Mihai Chirică. De la 20.45 se va întâlni cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.