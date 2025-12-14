Nicușor Dan, despre reforma pensiilor magistraților: „Încerci să desparți doi care se bat și ți-o iei de la amândoi”

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că se află „prins la mijloc” în conflictul dintre guvern și magistrați, pe fondul încercărilor de reformare a pensiilor de serviciu. Șeful statului a făcut declarațiile în contextul dezbaterii privind modificarea sistemului de pensionare a magistraților, care presupune creșterea vârstei de ieșire din activitate și reducerea cuantumului pensiilor.

Primul proiect de reformă a fost respins de Curtea Constituțională a României, iar un al doilea demers urmează să fie analizat tot de CCR. Întrebat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, dacă el crede că îi poate „dovedi pe magistrați”, Nicușor Dan a oferit un răspuns cu tentă ironică.

„Nu e asta intenția mea. E ca-n viață când încerci să desparți doi oameni care se bat și ți-o iei și de la unul, și de la celălalt”, a declarat președintele.

În același context, șeful statului a reiterat poziția exprimată la finalul lunii august, subliniind volumul ridicat de muncă al magistraților din România. „Oamenii aceștia au fost suprasolicitați”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele consideră că reforma pensiilor speciale este posibilă, dar va fi realizată cu dificultate. „Cu dificultate, o să ajungem la un echilibru”, a spus acesta.

La sfârșitul lunii august, Nicușor Dan declara că magistrații români au muncit în ultimii ani de două-trei ori mai mult decât colegii lor din alte state europene, făcând o comparație cu alte profesii care beneficiază de pensii de serviciu.

„Spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologii lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania.

Magistrații din România au muncit anii aceștia de două-trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene”, declara atunci președintele României.