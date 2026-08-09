Autoritățile iraniene au publicat o înregistrare video de doar 12 secunde în care apare Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, în încercarea de a răspunde speculațiilor privind starea sa de sănătate. Imaginile nu sunt însă datate, iar agenția care le-a difuzat nu a precizat când și unde au fost filmate.

Agenția de presă Mehr, controlată de statul iranian, a prezentat înregistrarea drept „prima” imagine video cu Mojtaba Khamenei de la preluarea funcției de lider suprem.

În filmare, Mojtaba Khamenei apare așezat pe un covor, într-o încăpere închisă, alături de mai multe persoane. Acesta poartă un turban negru și o robă gri deschis peste haine albe și pare să discute cu cei aflați în jurul său.

Agenția de presă Mehr, controlată de statul iranian, a prezentat înregistrarea drept „prima” imagine video cu Mojtaba Khamenei de la preluarea funcției de lider suprem.

În filmare, Mojtaba Khamenei apare așezat pe un covor, într-o încăpere închisă, alături de mai multe persoane. Acesta poartă un turban negru și o robă gri deschis peste haine albe și pare să discute cu cei aflați în jurul său.

„O înregistrare video cu Liderul Revoluției, ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei, publicată pentru prima dată”, a transmis agenția Mehr, potrivit NDTV.

Într-o altă postare, agenția Mehr a precizat că imaginile surprind o sesiune de învățământ religios susținută de Mojtaba Khamenei, fără să ofere însă detalii despre momentul sau locul în care a fost realizată înregistrarea.

Apariția înregistrării vine după luni de speculații privind starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei. Acesta nu a mai avut apariții publice după atacul americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia tatăl și predecesorul său, Ali Khamenei, a fost ucis.

Potrivit unor relatări, Mojtaba Khamenei a suferit răni grave la nivelul feței și picioarelor în timpul atacului.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost numit lider suprem al Iranului pe 8 martie. De atunci, el a transmis mai multe declarații în scris prin intermediul presei de stat, însă nu a apărut public în imagini și nu a fost difuzată o înregistrare audio cu el.

De asemenea, acesta nu a fost văzut la ceremoniile funerare organizate după moartea tatălui său.

Președintele Iranului: „Este foarte dificil să comunicăm cu el”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat recent că este „foarte dificil” să comunice cu Mojtaba Khamenei în actualele condiții.

„Este foarte dificil să comunicăm cu el în acest moment, dar, în orice caz, prezența sa este o sursă foarte mare de forță pentru noi, astfel încât să putem continua”, a afirmat Pezeshkian.

Președintele iranian a susținut însă că a avut întâlniri productive cu noul lider suprem și că acesta l-a primit cu „bunătate și o logică foarte solidă”.

„Din păcate, situația actuală le permite unor persoane răuvoitoare să îl descrie într-un mod diferit și să prezinte o imagine diferită a lui”, a mai spus Pezeshkian.

În paralel, în presa internațională au apărut informații contradictorii despre starea lui Mojtaba Khamenei.

Președintele american Donald Trump a afirmat luna trecută că acesta este „90% terminat”, în timp ce postul israelian Channel 14 a relatat recent că liderul suprem iranian s-ar afla într-o „stare precară”.