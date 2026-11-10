 Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată” | adevarul.ro
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Nicușor Dan, conferință de presă la Cotroceni despre „provocările ultimelor luni”. Adevărul transmite live

Nicușor Dan explică de ce a exclus AUR de la guvernare: „Într-o săptămână, România ar fi fost retrogradată”

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Președintele Nicușor Dan a avertizat marți seară, la Palatul Cotroceni, că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar fi provocat, în opinia sa, retrogradarea rapidă a ratingului de țară al României, creșterea costurilor de împrumut și conflicte între instituțiile statului. Șeful statului a susținut că formațiunea nu oferă garanții privind gestionarea economiei și că România, aflată deja într-o situație fiscală dificilă, nu și-ar fi permis o asemenea schimbare politică.

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a explicat marți de ce a exclus posibilitatea participării AUR la guvernare, susținând că accesul formațiunii la putere ar fi generat riscuri majore pentru economia României și ar fi afectat stabilitatea instituțională.

Șeful statului a început prin a face o diferență între alegătorii partidului și responsabilitatea pe care o presupune exercitarea guvernării.

„Încep cu o discuție despre simpatizanții AUR. Am participat și eu la proteste - cred că la sute, am dat statul în judecată de multe ori, știu ce înseamnă să fii revoltat. Dar dacă ești simpatizant, protestezi doar. Dacă ești partid, nu mai e suficient”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că principalul risc ar fi fost reacția piețelor financiare și a agențiilor de rating.

„AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea României. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să te trateze ca atare. Asta e, AUR e considerat partid populist. Suntem la limită cu curba de ajustare fiscală și nu ne permitem o creștere a dobânzii. Accederea AUR la putere e motiv de scădere a ratingului”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a susținut, de asemenea, că formațiunea nu oferă suficiente garanții privind măsurile economice pe care le-ar aplica dacă ar ajunge la guvernare.

„AUR nu prezintă încredere pe mai multe paliere: financiar. Nu spun cu ce bani vor face reforme financiare”, a spus președintele.

În opinia sa, există și riscul apariției unor tensiuni între instituțiile statului.

„Când ai partid a cărei carte de vizită e scandalul, e previzibil că, ajunși la putere, vor crea conflicte instituționale”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Nu e sigur că partidul acesta poate ține țara sigură”

Președintele Nicușor Dan și-a continuat criticile la adresa AUR, susținând că formațiunea ridică semne de întrebare nu doar din perspectivă economică, ci și în ceea ce privește securitatea națională și politica externă a României.

Șeful statului a afirmat că actualul context regional impune menținerea unor relații solide cu partenerii occidentali și a pus sub semnul întrebării capacitatea partidului de a gestiona aceste provocări.

„Cu situația din regiune, nu e sigur că partidul acesta poate ține țara sigură, fiind un partid izolaționist, adică nu se bazează pe parteneri. Nu poți avea securitate fără a fi integrat într-o rețea de securitate bazată pe parteneriate”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a invocat și pozițiile adoptate de-a lungul timpului de reprezentanții formațiunii în raport cu prezența militară aliată în România.

„Poți avea încredere în AUR când a votat împotriva prezenței militarilor NATO în România? Sau că îl susține pe Georgescu care a spus că Deveselu este o rușine?”, a afirmat șeful statului.

Președintele a susținut că aducerea partidului la putere ar fi generat atât riscuri economice, cât și vulnerabilități în plan instituțional și de securitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, în care președintele a prezentat situația economică a țării și argumentele care au stat la baza formulei actuale de guvernare.

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