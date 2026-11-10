Nicușor Dan, întrebat dacă s-a însurat după ce a răspuns la întrebarea „cine plătește facturile?”: „Soția, evident!”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți seară, în timpul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că, din luna octombrie, locuiește într-o casă de protocol.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru Foto: Profimedia

„Începând cu luna octombrie m-am mutat într-o locuință de protocol. Nu știu dacă am voie să vă spun unde”, a declarat Nicușor Dan, precizând că nu știe dacă poate face publică adresa noii reședințe.

Întrebat cât plătea pentru energia electrică și gaze la locuința în care a stat anterior, președintele a explicat că facturile se ridicau la câteva sute de lei pe lună, fiind emise la interval de două luni.

Președintele a mărturisit că valoarea acestora varia între 800 și 1.000 de lei pentru fiecare ciclu de facturare.

Întrebat, într-un schimb de replici relaxat cu jurnaliștii, cine se ocupa de plata facturilor, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Soția, evident”.

Remarca a stârnit imediat o nouă întrebare din partea presei, referitoare la o eventuală căsătorie cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Președintele a clarificat că situația sa civilă nu s-a schimbat.

„Încă nu, dar cred că pentru limbajul curent merge”, a spus Nicușor Dan, stârnind zâmbete în sală.

Mutarea într-o locuință de protocol vine la câteva luni după preluarea mandatului prezidențial, în contextul măsurilor de securitate și al facilităților puse la dispoziția șefului statului.