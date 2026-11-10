Val de reacții după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Un precedent periculos”

Decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele accesul la conferințele sale de presă, pe durata mandatului, a provocat un val de reacții în mediul politic, în presă și pe rețelele sociale. Senatoarea independentă Victoria Stoiciu consideră măsura profund nedemocratică și invocă legislația privind accesul la informațiile publice, în timp ce jurnaliști și comentatori politici avertizează asupra precedentului creat de decizia șefului statului.

Foto: Administrația Prezidențială

Incidentul s-a petrecut marți seară, 10 noiembrie, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, după ce Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare privind activitatea procurorului general Cristina Chiriac. Nicușor Dan i-a comunicat că solicitase anterior echipei sale să nu îi mai permită accesul, din cauza injuriilor pe care jurnalistul i le adresase în trecut.

„Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis președintele.

Victoria Stoiciu invocă Legea 544/2001

O reacție a venit din partea Victoriei Stoiciu, senator independent, fostă membră a PSD, care a criticat public decizia președintelui și a pus sub semnul întrebării legalitatea acesteia.

„Nu poți să interzici accesul unui jurnalist, este profund, profund nedemocratic. Și foarte posibil ilegal”, a scris Stoiciu pe Facebook, invocând articolul 19 alineatul (2) din Legea 544/2001, referitor la accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de autorități.

Senatoarea a comentat și afirmația președintelui potrivit căreia membrii echipei sale, pe care i-a numit „colegii miloși”, nu i-au respectat dispoziția de a-l exclude pe Vanghele.

„«Colegii miloși» au încercat, de fapt, să îl salveze pe președinte de consecințele ordinului său mega (și maga) problematic, nu pe Ovidiu Vanghele. Beneficiarul era președintele”, a susținut Victoria Stoiciu.

Cătălin Prisăcariu: „Un precedent periculos”

Jurnalistul Cătălin Prisăcariu a avertizat că interzicerea accesului la Cotroceni ar putea crea un precedent pentru alte restricții impuse presei.

„Interzicerea unui jurnalist, oricare ar fi acela, la Cotroceni este un precedent periculos care deschide calea unor abuzuri și mai mari”, a scris Prisăcariu pe Facebook.

Criticile sale vizează principiul accesului jurnaliștilor la instituțiile publice, indiferent de relația personală dintre aceștia și reprezentanții puterii.

Răzvan Petri și Vlad Adamescu critică decizia președintelui

Răzvan Petri și Vlad Adamescu, politologi și fondatori ai proiectului de educație civică „Politică la minut”, au criticat separat anunțul făcut la Cotroceni. Cei doi realizează și podcastul „Politică la minut by Recorder”, dedicat explicării evenimentelor politice din România și din străinătate.

„Un jurnalist, oricât de incomod, priceput sau nu, nu poate să fie INTERZIS. Nu mi-am imaginat că în 2026 un Președinte ales pe o platformă democratică va ajunge în acest punct. Un derapaj cum doar la autocrații mai întâlnești”, a scris Răzvan Petri.

Acesta a susținut că, după schimbul de replici dintre președinte și jurnalist, transmisia conferinței a fost întreruptă.

La rândul său, Vlad Adamescu a criticat atât interdicția anunțată de Nicușor Dan, cât și întreruperea transmisiei.

„Cum să spună Președintele României unui jurnalist, Ovidiu Vanghele, că de-acu’ nainte nu mai are voie la conferințe de presă la Cotroceni, și să fie întreruptă brusc transmisiunea? E incredibil, încă o tehnică împrumutată de la șefu’ MAGA. Pe ce lume trăim?”, a scris Adamescu.

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Times New Roman și Oana Dimofte fac comparații cu Donald Trump

Publicația satirică Times New Roman a comentat incidentul într-o postare ironică, în care a pus sub semnul întrebării înțelegerea de către președinte a regulilor democratice.

„Deci Nicușor îi spune unui jurnalist că nu mai are dreptul la conferințele lui de presă, doar pentru că e incomod. Avem un președinte care nu mai înțelege reguli simple de democrație?”, a transmis publicația, încheind cu o referire ironică la directorul SPP, Lucian Pahonțu: „A învățat de la Pahonțu, se pare”.

Oana Dimofte a făcut o comparație directă cu președintele american Donald Trump, cunoscut pentru conflictele sale cu reprezentanții presei.

„WOW!!! PUR ȘI SIMPLU WOW!!! TRUMP AR FI MÂNDRU! Și bănuiesc că Nicușor Dan o să ia asta ca pe un compliment”, a scris aceasta pe Facebook.

Și pagina Starea Nației a distribuit informația privind interdicția, însoțită de o imagine satirică a președintelui și de mesajul „Donald, ieși din Nicușor!”.

Paginademedia.ro: „Situație fără precedent la Palatul Cotroceni”

Publicația Paginademedia.ro a relatat incidentul, calificând drept „situație fără precedent” decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele participarea la conferințele sale de presă.

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„Aceasta este prima dată când un președinte român spune la microfon, direct, unui jurnalist că nu va mai avea voie să participe la conferințele de presă ale președintelui”, a scris publicația.

Paginademedia.ro a remarcat că anunțul a venit la finalul unei conferințe de presă care a durat peste două ore și jumătate, când Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că nu va mai putea pune întrebări în timpul mandatului său.

De la ce a pornit conflictul

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație, fondator al Centrului de Investigații Media și unul dintre coordonatorii proiectului „Să fie lumină”, care documentează relațiile dintre Biserică și stat. A lucrat la Mediafax și Pro TV și a publicat anchete privind corupția, abuzurile instituționale și funcționarea justiției.

La conferința de marți seară, jurnalistul l-a întrebat pe Nicușor Dan despre un vot exprimat de procurorul general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit lui Vanghele, aceasta ar fi votat împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe care ar fi vizat-o chiar pe ea. Jurnalistul a întrebat dacă o asemenea situație este compatibilă cu reforma justiției promisă de președinte.

Nicușor Dan nu a oferit un răspuns pe fondul întrebării, invocând în schimb injuriile pe care jurnalistul i le adresase anterior. În luna aprilie, Vanghele publicase pe Facebook un mesaj în care îl numea pe președinte „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”.

Anunțul președintelui a deschis astfel o controversă privind limitele în care un demnitar poate restricționa accesul unui jurnalist la conferințele de presă, inclusiv atunci când între cei doi există un conflict personal.