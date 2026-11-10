Nicușor Dan, despre prezența șefului SPP Pahonțu la cina cu Mitropolitul Banatului: „Credeți că e relevant?”

Președintele Nicușor Dan a evitat să ofere explicații detaliate despre prezența directorului SPP, Lucian Pahonțu, la o cină cu Mitropolitul Banatului, la Timișoara, și despre declarațiile de avere ale acestuia care nu apar pe site-ul ANI.

Foto: GEORGE CALIN

„Eu nu cred că SPP este un serviciu secret, ci un serviciu de pază. Nu cred că e relevant”, a răspuns șeful statului, întrebat dacă este firesc ca Pahonțu să participe la asemenea întâlniri.

În privința declarațiilor de avere, președintele a evitat un răspuns pe fond, afirmând că directorul SPP va oferi el însuși explicații.

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a reacționat public după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, susținând că are nevoie de documente concrete care să probeze abuzurile semnalate în sistemul judiciar.

„Fiecare dintre ei să vină cu extras din decizia Inspecției Judiciare, cu extras din plenul CSM, să vină la mine”, le-a transmis șeful statului magistraților. Nicușor Dan a precizat că a discutat cu reprezentanți ai sistemului judiciar în mai multe rânduri, însă criza politică a schimbat ulterior prioritățile agendei prezidențiale.