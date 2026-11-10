Nicușor Dan atacă AUR: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică. Cum să aduci trupe NATO cu asemenea poziții?”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți seară, în cadrul conferinței organizate la Cotroceni, că poziționările AUR ridică semne de întrebare în privința orientării sale de politică externă și de securitate. Șeful statului a invocat și sprijinul exprimat de formațiunea condusă de George Simion pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Foto: GEORGE CALIN

După ce a avertizat că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar fi provocat, în opinia sa, retrogradarea rapidă a ratingului de țară al României, creșterea costurilor de împrumut și conflicte între instituțiile statului, președintele a vorbit despre relația formațiunii conduse de George Simion cu partenerii occidentali

Șeful statului a enumerat mai multe situații în care AUR s-a opus unor măsuri pe care le consideră importante pentru securitatea României.

„O să vă dau câteva exemple de raportare a AUR la diferiți parteneri. Statele Unite și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui în Visa Waiver?”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a continuat seria argumentelor, invocând și sprijinul exprimat de AUR pentru „un anume Georgescu”, cu referire la fostul candidat la prezidențiale:

„Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?”.

În opinia sa, astfel de poziții sunt incompatibile cu obiectivul consolidării prezenței militare aliate pe teritoriul României.

„Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România, când ai la guvernare un partid care spune că baza la care vrei tu să aduci e făcută pentru a ataca Rusia”, a spus Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței-maraton organizate la Palatul Cotroceni, unde președintele a răspuns întrebărilor privind situația economică, perspectiva unor alegeri anticipate și motivele pentru care AUR nu a fost inclus la guvernare.