Nicușor Dan: „Să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și, după aceea, să aducem PNL și USR însemna să aruncăm în aer țara asta.”

Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 10 noiembrie, că ideea unei guvernări formate exclusiv din PNL și USR, fără dialog cu PSD, nu avea o bază matematică și politică reală. Șeful statului a respins scenariul alegerilor anticipate, despre care a spus că ar fi generat riscuri majore pentru economia României și pentru ratingul de țară.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos George Călin

În cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a arătat că susținerea prezidențială nu poate compensa lipsa unei majorități parlamentare și a explicat de ce „e o iluzie că PNL și USR, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD”

„ În mod democratic o parte dintre români susțin PNL și USR, mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari: Cea mai bună opțiune e PNL - USR, perfect. Mai spun PSD e un partid nociv, își protejează clientela, perfect. Dar mai spun: Dacă președintele susținea, erau la guvernare PNL -USR. Asta e complet fals pentru că pur și simplu 30% e mai mic decât 50% și ca să guvernezi trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența”, a declarat președintele.

Șeful statului a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi putut împiedica schimbarea Guvernului prin intervenție directă.

„S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Niciun președinte, în nicio țară democratică nu poate să împiedice sau să acționeze într-un fel sau altul”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a criticat, de asemenea, scenariul potrivit căruia PSD și AUR ar fi trebuit lăsate să guverneze pentru a eșua politic.

„Și am mai auzit două mari idei despre o posibilă guvernare PNL-USR. Să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și după aceea să aducem PNL și USR și am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme, însemna să aruncăm în aer țara asta”, a spus președintele.

Ce ar fi însemnat pentru România ajungerea la alegeri anticipate

Un alt subiect abordat a fost cel al alegerilor anticipate. Nicușor Dan a reiterat că o astfel de variantă ar fi amplificat incertitudinea economică și ar fi afectat încrederea investitorilor.

„Din nou, am răspuns, am arătat ce-ar fi însemnat pentru economia românească în momentul în care ne aflăm să facem alegeri anticipate: downgradare și scădere bruscă a nivelului de trai. Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în parlament ai două opțiuni: Reușești o coaliție majoritară, da, nu vei face tot ce ți-ai propus pentru că ești într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție și speri să faci mai mult în alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30% e mai mic decât 50%, nu e treaba arbitrului”, a declarat șeful statului.

Președintele a vorbit despre impactul pe care alegerile anticipate l-ar fi avut asupra ratingului de țară, susținând că agențiile de rating ar fi interpretat negativ o perioadă prelungită de instabilitate politică.

„Din nou, ce face o agenție de rating este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să spunem că suntem analist la o agenție de rating și suntem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern și partidele se vor înjura și mai abitir ca până acum, care mai avem un partid cu 40% în sondaje și s-a certat cu toată lumea, intern, extern, parteneri, bănci, țara se împrumută cu 150 miliarde lei pe an și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă sau să se reorienteze în altă parte în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluări?”, a afirmat Nicușor Dan.

Într-un registru personal, președintele a criticat și contradicțiile pe care le vede în discursul unor actori politici care, pe de o parte, se declară adversari ai PSD, iar pe de altă parte solicită intervenția președintelui pentru a facilita negocieri cu social-democrații.

„Am văzut mulți oameni la televizor într-o echipă politică, o cheie eroică, ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm cu Sistemul, cu președintele care susține și PSD și Sistemul, foarte bine până aici. Dacă n-ar fi fost alții în același timp să nu vină tot la președinte să spună: N-ai putea tu să vorbești cu PSD? Că noi nu putem. Sau una, sau alta, dacă avem o minimă decență”, a declarat Nicușor Dan.