Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Peste 20 de polițiști însărcinați cu protecția familiei regale britanice, suspendați după ce au dormit în post

Peste douăzeci de polițiști britanici din cadrul unității responsabile cu protejarea familiei regale au fost suspendați și se află sub o anchetă internă după ce au apărut acuzații potrivit cărora ar fi adormit și ar fi lăsat posturile nesupravegheate.

Poliție Marea Britanie FOTO: Shutterstock
Din cei 23 de polițiști vizați de anchetă, 21 au fost plasați pe atribuții restricționate, potrivit Poliției Metropolitane din Londra. 

Cazul a fost adus în atenție după ce publicația The Sun a relatat că polițiști ar fi fost surprinși dormind în timpul serviciului și părăsindu-și posturile de la Castelul Windsor. 

„Presupusul comportament nu corespunde standardelor înalte impuse ofițerilor, în special în rolurile de protecție din prima linie”, transmite Poliția Metropolitană, citată de Reuters

În urma investigației, doi dintre ofițeri nu au fost plasați pe posturi restricționate, însă aceștia nu vor mai fi detașați la reședințe regale pe durata anchetei. 

Poliția a precizat că verificările continuă și la alte reședințe regale.

Castelul Windsor, aflat în vestul capitalei britanice, este una dintre reședințele frecvent utilizate de familia regală britanică pentru evenimente oficiale. 

