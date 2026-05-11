search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

UDMR respinge ideea unui guvern minoritar. Ce a spus Kelemen Hunor după întâlnirea cu Grindeanu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că el militează pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. Totuși, soluția pare a fi greu de pus în practică. „Dacă aș avea o soluție magică, v-aș spune”, a declarat Kelemen Hunor după discuția cu Sorin Grindeanu.

Kelemen Hunor, președinte UDMR FOTO: gov.ro
Kelemen Hunor, președinte UDMR FOTO: gov.ro

Președintele UDMR a avut luni o discuție cu șeful PSD, Sorin Grindeanu.

„Am analizat situația în care ne aflăm… astfel de discuții vor avea loc și în continuare, trebuie să existe astfel de discuții”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întâlnirii, potrivit Mediafax.

Șeful UDMR nu agreează ideea unui guvern minoritar.

„Ești expus la multe riscuri (…) nu este o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță”, a explicat președintele UDMR.

El a mai spus că soluția sa este „refacerea coaliției cu un premier care să poată fi acceptat de toată lumea”.

„Nu am vorbit de premier tehnocrat, de guvern tehnocrat, dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune, eu doresc refacerea coaliției, ar fi cea mai bună variantă în acest moment”, a transmis Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a fost întrebat dacă el ar putea fi o soluție de premier.

„Nu, totuși trăim în România”, a răspuns Kelemen Hunor.

În următoarele zile, liderii partidelor parlamentare vor fi chemați de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea formării unui nou guvern. PNL și USR solicită PSD să prezinte o soluție după moțiunea de cenzură care a dus la dărâmarea Guvernului Bolojan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu: „Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un val de lăudători”
gandul.ro
image
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
mediafax.ro
image
Cine sunt cei trei antrenori de pe lista lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
libertatea.ro
image
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
digi24.ro
image
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
gsp.ro
image
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
digisport.ro
image
Ce decizie a luat Anca Serea înainte ca fiica ei cea mare să plece la Milano? „Nu o să o las singură, acum îi căutăm cazare”
click.ro
image
Un sat de vacanță din Spania caută noi locuitori și oferă chirii ieftine: “Nu ne lipsește nimic, doar oamenii”
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Mărturia pastorului din Zalău care a fost înjunghiat: ce a spus despre agresorul său
observatornews.ro
image
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Programul Rabla 2026 se schimbă radical. Panourile fotovoltaice dispar de pe lista finanțărilor. Ce se schimbă
playtech.ro
image
Simona Halep, mai apropiată de Dubai decât de București. De ce a ales să se împartă între cele două orașe
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
digisport.ro
image
Un bărbat și-a acoperit numărul de înmatriculare cu frunze ca să păcălească taxele de drum. Două săptămâni mai târziu, a avut un șoc când a ajuns acasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care primesc banii pe card! Plățile au fost făcute astăzi în conturi
mediaflux.ro
image
Ce a făcut Kylian Mbappe în timpul El Clasico! „Își bate joc de noi toți...”
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
click.ro
image
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
click.ro
image
„Mă gândesc la un croissant de aproape o lună de zile”. Cum își gestionează poftele Gabriela Cristea după tratamentul împotriva obezității
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani