search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Nicușor Dan, bilanțul primelor luni de politica externă. „Pe multă lume deranjează printr-o anumită cumințenie”

0
0
Publicat:

Primele luni de mandat ale lui Nicușor Dan au conturat imaginea unui președinte consecvent în sprijinirea Ucrainei și în relația cu partenerii euroatlantici, însă i-au adus critici pentru lipsa unor ambiții vizibile pe scena internațională, sunt de părere analiștii.

Nicușor Dan. Foto: Presidency.ro
Nicușor Dan. Foto: Presidency.ro

Mulți români l-au văzut recent pe Nicușor Dan călătorind prin țară, în timp ce opoziția, prin voci precum Dan Tănasă (AUR), a acuzat că România este izolată de deciziile internaționale legate de Ucraina și regiune.

Statutul României în regiune, criticat

„În ciuda faptului că am plătit scump «solidaritatea europeană», că am donat un sistem Patriot de un miliard de dolari — bani luați direct din taxele românilor —, că am falimentat agricultorii noștri prin invazia de mărfuri ucrainene pe piața românească și că am cheltuit zeci de milioane de euro pentru întreținerea refugiaților, când vine momentul deciziilor importante, România este pur și simplu lăsată pe dinafară”, a declarat, zilele trecute, deputatul Dan Tănasă, purtătorul de cuvânt al AUR.

Impactul redus al României în politica externă a fost reclamat și de reprezentanți ai partidelor aflate la putere. România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaționale privind situația din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, arăta, recent, deputatul PNL Ionuț Stroe.

„Avem tot dreptul să fim la masa negocierilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei. Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să așteptăm ca alții să ne reprezinte interesele”, a afirmat deputatul PNL, potrivit Agerpres.

Întâlnirea de luni a mai multor lideri europeni cu președintele SUA, Donald Trump, organizată la Washington, de la care România a lipsit, a accentuat și mai mult percepția că Bucureștiul este plasat pe un loc secundar în marile decizii privind regiunea. Mulți români și-ar fi dorit să îl vadă pe Nicușor Dan în fotografiile istorice de la Casa Albă. În schimb, unii l-au putut vedea călătorind cu familia în Republica Moldova, la Mănăstirea Brâncoveanu din Munții Făgăraș și, mai recent, la Roșia Montană, în Munții Apuseni.

Este România marginalizată pe plan extern?

Expertul politic Cristian Pîrvulescu afirmă însă că este încă prea devreme pentru a formula concluzii ferme asupra activității externe a președintelui Nicușor Dan, mai ales că mandatul său abia a început.

„Deplasările din țară au pus accentul — uneori doar au sugerat — pe importanța agendei interne a președintelui. Totuși, putem observa că președintele Dan a fost prezent la toate momentele esențiale aflate pe agenda externă, inclusiv în relație cu partenerii euroatlantici, și nu există indicii că România ar fi absentă din procesele decizionale care privesc Ucraina și regiunea. Criticile venite dinspre opoziție, precum cele ale domnului Dan Tănasă, fac parte mai degrabă dintr-o strategie politică internă și dintr-o retorică favorabilă Rusiei, care are interesul să proiecteze România ca fiind marginalizată de Occident”, a declarat, pentru Adevărul, politologul Cristian Pîrvulescu.

Citește și: Nicușor Dan își continuă vacanța prin România, la Roșia Montană: „Ar fi ruşinos ca un sit UNESCO să nu fie pus în valoare”

În realitate, spune acesta, nu asistăm la o „izolare”, ci la o continuitate a poziționării României în cadrul instituțiilor europene și euroatlantice, în acord cu rolul și dimensiunea sa în politica europeană.

„Desigur, nu putem să ne comparăm cu state precum Franța, Germania, Italia, Finlanda sau Regatul Unit, dar România este prezentă și ascultată în dosarul ucrainean și în deciziile strategice regionale. În concluzie, dacă putem reproșa ceva acestei perioade inaugurale, este doar lipsa unei vizibilități mai mari în spațiul public pentru activitatea externă a președintelui, nu absența de la masa deciziilor”, a mai precizat analistul politic.

Ambițiile lui Nicușor Dan

Politologul George Jiglău, lector universitar în Științe Politice la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, arată că subiectul vacanței președintelui, în contextul evenimentelor recente din jurul Războiului din Ucraina, este foarte ușor de politizat, fiind unul de interes pentru români.

Însă, în același timp, Nicușor Dan se află la început de mandat și este devreme pentru a trage concluzii privind prestația sa atât pe plan extern, cât și în general. Specialistul în științe politice adaugă că România se afla în aceeași poziție și înainte ca Nicușor Dan să fie ales președinte al României.

„A păstrat o liniaritate, iar poziția României nu este nici mai bună, nici mai proastă decât era înainte de a deveni președinte. El, cel puțin deocamdată, nici măcar nu a manifestat vreo ambiție de a deveni lider regional, așa cum au manifestat predecesorii lui, dar a fost prezent la întâlnirile importante atunci când a fost invitat”, arată politologul George Jiglău.

Specialistul remarcă faptul că, în primele luni de mandat, Nicușor Dan a fost constant în privința sprijinului acordat Ucrainei, iar România a dat dovadă de coerență în politica externă, de fermitate și loialitate.

„În schimb, ceea ce cred eu că deranjează oarecum pe multă lume este o anumită, să îi spunem, cumințenie, o docilitate, pe care o are în politica externă. Adică faptul că nu pare că aduce ceva foarte semnificativ la masa discuțiilor din punct de vedere politic și că, atunci când se negociază în spatele ușilor închise, pare că nu suntem acolo”, a declarat George Jiglău.

Citește și: România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia

Punctele slabe ale președintelui

Politologul adaugă că Nicușor Dan nu este un om de politică externă, dar a candidat pentru o poziție care nu corespunde activității sale din trecut.

„El, ca fost primar al Capitalei, având în vedere trecutul în societatea civilă și activismul legat de București, era cât se poate de coerent cu el însuși. A fi președinte și a te ocupa de armată, de politică externă și de securitate, în general, nu e deloc în linie cu ce a făcut el până acum. Eu nu mă așteptam să aibă vreo prestație revoluționară. Dar acum, să zicem, suferă — în măsura în care suferă — tocmai de pe urma acestei probleme pe care putea să o anticipeze: faptul că a ajuns într-o poziție pentru care era clar că nu are foarte multă expertiză. Nu este exclus să învețe, primind sprijin de la aparatul pe care îl presupune politica externă a unei țări, dar nimănui nu-i place să știe că are un președinte care învață în timp ce este la serviciu”, afirmă politologul George Jiglău.

Mulți români au însă așteptări mari de la președintele țării, nu doar pe politică externă, ci și în privința aspectelor ce țin de executiv, cum a fost cazul creșterii TVA-ului, așteptări pe care Nicușor Dan le-a alimentat, adaugă acesta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de lei din contul păgubitului
digi24.ro
image
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
stirileprotv.ro
image
De la Nicu Drumețu’ la Nicu Petrecărețu’. Când nu e pe munte, Nicușor Dan dansează la nuntă. Imagini de senzație cu președintele României
gandul.ro
image
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
mediafax.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap până la finalul verii. Șanse unice, reușite mari și oportunități pentru ele până în luna septembrie
fanatik.ro
image
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
observatornews.ro
image
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Întreaga lume vă urăște”. A pornit scandalul, după ce soțul a semnat contractul carierei
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Pensiile care se modifică complet. Ministrul Muncii anunță sprijin real și corect
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
Prințesa condamnată la singurătate. Necăsătorită și fără copii, a ajuns să depindă de sora ei, Regina Sofia a Spaniei

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?