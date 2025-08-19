Nicușor Dan: „Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială, orice pace trebuie să fie justă și durabilă”

Președintele Nicușor Dan susține că România va contribui la „garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA”. Șeful statului afirmă că implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială.

Anunțul vine după participarea la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) și la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de președintele António Costa.

„Videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European de astăzi au abordat rezultatele discuțiilor importante de aseară de la Washington privind securitatea Ucrainei.

Principalele puncte pe care le-am subliniat:

Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială-orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial.

Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei.

Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obținerea păcii.

Sancțiunile trebuie menținute și, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace.

Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți — România va continua să sprijine acest efort.

România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei.

O Ucraină pașnică și sigură consolidează securitatea României și aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe FB.