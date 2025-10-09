Nicușor Dan prezent la ceremonia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Președintele Românie Nicușor Dan a transmis joi, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că societatea are datoria morală de a combate orice formă de ură, antisemitism sau xenofobie.

„Avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură. Trebuie să încurajăm toleranța și dialogul”, a spus oficialul.

„Vedem tensiuni tot mai mari și aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale asupra celuilalt. Avem obligația să păstrăm în memorie tragediile trecutului și să învățăm din ele”, a mai arătatNicușor Dan, prezent la Memorialul Victimelor Holocaustului din București.

Șeful statului a subliniat că forțele care contestă valorile democratice încearcă să amplifice diviziunile din societate, motiv pentru care este nevoie de un efort comun pentru promovarea respectului și solidarității. „Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob și orice formă de incitare la ură. Trebuie să încurajăm toleranța și discursul incluziv”, a afirmat președintele.

El a adăugat că memoria victimelor Holocaustului trebuie păstrată vie, iar educația despre acea perioadă trebuie continuată. „Să păstrăm memoria acestor oameni, a acestor suferințe, și să acționăm astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată”, a încheiat Nicușor Dan.

Ceremonia a avut loc joi dimineață la Memorialul Victimelor Holocaustului din România, în prezența oficialilor, a reprezentanților comunităților evreiești și a diplomaților acreditați la București.