Nicușor Dan anunță că numirile șefilor SRI și SIE vor fi făcute „în momentul potrivit”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit luni, 30 martie, despre numirea șefilor SRI și SIE. În februarie, acesta a declarat că numirile au fost amânate din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”.

„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. În momentul potrivit o să facem această discuție și finalizată cu numire”, a spus sec Nicușor Dan, aflat la Ateneul Român, la evenimentul „The Economist – Romania Government Roundtable”.

La începutul lunii martie, Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat că nu a discutat cu Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Abrudean a dat de înțeles că ar accepta funcția dacă șeful statului i-ar propune.

„N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații există în spațiul public, întotdeauna vor fi. Eu nu vânez funcții. Ocup o poziție extrem de onorantă ca președinte al Senatului și încerc să-mi fac treaba cât de bine pot aici.

Cred că toată discuția despre persoane și speculațiile aferente nu este una adecvată momentului”, a afirmat Abrudean sâmbătă, la Prima TV.

Mircea Abrudean a fost unul dintre numele vehiculate pentru a prelua șefia SRI.

Luna trecută, Nicușor Dan a declarat că numirile au fost amânate, precizând că are în vedere câte cinci candidați pentru fiecare serviciu, „între care există o ordine, o ierarhie”.