CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate la Legea privind statutul deputaților și senatorilor. Amânare în privința obiecțiilor la Legea plății pensiilor private

Curtea Constituțională a României (CCR) a dezbătut miercuri, 5 noiembrie, cele două sesizări depuse de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la adresa proiectului de Lege privind plata pensiilor private.

CCR a amânat pentru 12 noiembrie pronunțarea pe obiecțiile de neconstituționalitate depuse la Legea privind plata pensiilor private.

De asemenea, Curtea Constituțională a României a respins obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.12 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

ICCJ afirmă că este încălcat dreptul de proprietate

Amintim că, pe 16 octombrie, judecătorii Instanței Supreme au decis sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări privind modul în care oamenii își pot retrage banii din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Judecătorii ICCJ afirmă, între altele, că este încălcat dreptul de proprietate. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private - (PL-x nr. 320/2025), în raport de prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) - (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 24, art. 44 şi art. 53.

Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare”, a transmis ÎCCJ.

Considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secțiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituționalitate:

„Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.

Încălcarea principiului legalităţii, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie”.

Legea, aprobată de Parlament

Proiectul legii a fost adoptat decizional de Parlament miercuri, pe 15 octombrie. AUR a depus deja o sesizare la CCR.

Dacă trece de controlul de constituționalitate, Legea ajunge la promulgare, la președintele Nicușor Dan.