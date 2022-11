Negrescu: România, în linie dreaptă pentru aderarea la spațiul Schengen / Cum arată concluziile Grupului de lucru

Victor Negrescu susține că draftul rezoluţiei privind aderarea ţării noastre la zona de liberă circulaţia, prezentat în Grupul de lucru privind Schengen, admite că România îndeplineşte toate criteriile specifice de foarte mult timp.

„România a intrat în linie dreaptă privind aderarea la spațiul Schengen. Astăzi s-a prezentat în cadrul Grupului de lucru privind Schengen draftul de rezoluție privind aderarea țării noastre la zona de liberă circulație. În documentul prezentat (atașat) se admite faptul că România îndeplinește toate criteriile specifice Schengen de foarte mult timp. Se pare că Olanda a rămas izolată și singura țară care încă exprimă reticențe. De aceea, am decis să contactez personal cei mai influenți parlamentari olandezi cu care voi începe întâlnirile chiar de mâine”, a precizat Victor Negrescu, într-o postare pe pagina de Facebook.

„În discuțiile informale a apărut și ideea unor referințe suplimentare în decizie sau atașarea unei scrisori semnate de mai multe state membre care să prevadă condiționalități sub forma unui mecanism de monitorizare specific. Cele mai multe comentarii au privit Bulgaria. Documentul privind aderarea Croației are alte prevederi decât cel al României și Bulgariei. Momentan rezoluția nu are nicio dată certă de aderare la Schengen, aceasta se va decide ulterior, cel mai probabil în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne”, a completat eurodeputatul social-democrat.

„Comunicare pe tema extinderii Schengen” este punctul de pe ordinea de zi a Colegiului Comisarilor care privește România. Reuniunea va fi prezidată de vicepreședintele CE, Margaritis Schinas.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, raportul este unul pozitiv, fiind precizată contribuția pe care o poate aduce România Spațiului Schengen. După adoptarea raportului, acesta va fi pus la dispoziția grupului de lucru Schengen de pe lângă Consiliul European, până la reuniunea în forma Justiție și Afaceri Interne.

Fără MCV legat de Schengen

De asemenea, de Schengen nu este agățată tema Mecanismului de Cooperare și Verificare, așa cum au încercat unii actori europeni, cum e Olanda. Prin urmare, potrivit informațiilor „Adevărul”, problematica Schengen ține doar de aspectele tehnice ale asigurării controlului la frontiere.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, pe 27 octombrie, după o vizită la Bruxells, că raportul de evaluare privind aderarea României și Bulgariei la Schengen este „pozitiv”. „Raportul nu a fost public. Ce stiu e din datele membrilor care au participat la analiza raportului, că raportul e unul pozitiv, cu aprecieri de la toți, o dovadă a faptului ca România a facut ceea ce trebuia ca să îndeplinească condițiile Schengen”, a declarat Ciucă a finalul vizitei oficiale efectuate la Bruxelles.

PNL şi PSD consideră că partidele parlamentare din Suedia care s-au poziţionat împotriva aderării României şi Bulgariei la Schengen nu reprezintă un pericol, motivând că decizia stă în mâinile guvernului de la Stockholm.

Contactat de „Adevărul”, Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD a punctat că membrii familiei socialiștilor europeni „au dat un vot majoritar” pentru rezoluţia pentru susținerea aderării, nu unanim, şi a menţionat că partidul pe care îl reprezintă poartă, în prezent, discuţii în interiorul familiei socialiştilor europeni cu privire la poziţionarea formaţiunilor din Suedia, în încercarea de a determina o schimbare de abordare.