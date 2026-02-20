Negocieri intense pentru o vizită oficială a lui Marco Robio în România

România poartă negocieri cu SUA pentru vizita Secretarului de Stat american, Marco Rubio, la București. Totodată, se pun la punct detaliile pentru o întâlnire Nicușor Dan-Trump la Casa Albă.

Conform unor surse politice citate de Antena 3 CNN, vizita lui Marco Rubio în România ar putea avea loc în luna mai.

De altfel, Nicușor Dan a purtat o discuție cu Marco Rubio la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington.

Întrebat ce a discutat cu Marco Rubio, președintele Nicușor Dan a răspuns: „În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți, am discutat cu multă lume de-aici, din multe zone ale lumii, dar în ce privește relația cu SUA, e o relație diplomatică care se face prin MAE, prin întâlniri tehnice, vizite ale miniștrilor aici, prin ambasadă și este un dosar care crește și care are multe paliere”.

În paralel au loc discuții pe canale diplomatice și pentru întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump, care va avea loc la Casa Albă.

Nicușor Dan ar urma să efectueze la jumătatea acestui an, după vizita lui Marco Rubio în România, o deplasare externă în Statele Unite ale Americii, unde se pregătește și întâlnirea cu președintele american Donald Trump.