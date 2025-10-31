„Ne omoară Olguța pe toți”: reacția pe care ar fi avut-o Bolojan la ședința privind interzicerea târgurilor de Crăciun

„Ne omoară Olguța pe toți”, ar fi spus premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern în care a intrat Ordonanța de Urgență 52. Primarul Craiovei a dezvăluit într-o conferință ce s-a întâmplat în momentul adoptării ordonanței care ar fi putut opri organizarea târgului de Crăciun.

„În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost. S-a oprit şedinţa. Bolojan înţeleg că a spus: «Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun»”, a povestit primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, într-o conferință.

Vicepreședinta PSD spune că târgul de Crăciun aduce 10 milioane de euro în fiecare an.

Modificarea OUG 52

Guvernul a modificat Ordonanța 52 într-o ședință extraordinară, convocată luni, 27 octombrie, dănd undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului.

Ordonanța a nemulțumit primarii, fiind blocate cheltuielile până la finalul anului. Social-democrații au criticat modul în care a fost adoptată ordonanță, fiind făcute în cadrul ședinței de Guvern mai multe modificări care nu erau prevăzute inițial.

Între prevederile ordonanței se numără interzicerea autorităților locale de a mai acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol sau reparații curente. OUG 52 bloca însă și finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare și cele organizate de Crăciun și Revelion.

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări, precum și cheltuielile privind administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale și civile”, arată noua ordonanță.

De asemenea același regim beneficiază și evenimentele culturale.

Craiova se pregătește de Crăciun

În Municipiul Craiova au început deja amenajările. Primăria va achita suma de 29.690 de euro către platforma European Best Destinations pentru ca orașul să fie inclus și în acest an în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”.

În urma campaniilor realizate alături de European Best Destinations (EBD), Craiova a reușit să devină una dintre cele mai vizibile destinații turistice din România la nivel internațional. Orașul a obținut rezultate remarcabile în competițiile europene dedicate târgurilor de Crăciun: Locul 6 – în 2021, Locul 3 – în 2022, Locul 2 – în 2023 și tot Locul 2, în 2024.