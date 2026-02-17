Datoria publică a României a depășit borna de 60% din PIB. Un nou record istoric de 1.121 miliarde de lei

Datoria publică a depășit 60%, atingând valoarea de 1.121,44 miliarde de lei în luna noiembrie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, mai mult decât dublu față de anul 2020 când era de 498,57 miliarde de lei.

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului INS din 6 ianuarie 2026).

În noiembrie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a scăzut la 1.043 miliarde de lei, de la 1.053 miliarde de lei în octombrie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 77,788 miliarde lei, de la 62,783 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 905,094 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 192,601 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 516,36 miliarde lei, cea în euro la 490,4 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 112,77 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în noiembrie 2025, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.097 miliarde lei, de la 1.091 miliarde lei în octombrie 2025, din care 1.019 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (497,25 miliarde de lei) şi în euro (485,2 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administraţiei publice locale a coborât la 24,293 miliarde de lei, de la 24,660 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,255 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în penultima lună a anului trecut, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 551,6 miliarde de lei (546,22 miliarde lei în octombrie 2025), respectiv 29,6% din PIB (29,3% din PIB, în luna anterioară), din care 532,23 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 19,368 miliarde de lei datoria administraţiei locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 569,84 miliarde de lei (570,31 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 30,6% din PIB (similar cu procentul din octombrie), din care 564,91 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 4,92 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.

Planul fiscal prevedea că datoria publică va ajunge la 62,9% în 2029

Proiecțiile privind datoria publică, cuprinse în Planul Fiscal pentru reducerea deficitului pe 7 ani, prevăd o creștere semnificativă a acesteia până la 62,6% din PIB în anul 2029. Însă estimările actuale arată că nivelul va fi depășit mult mai repede, având în vedere că Planul prevedea că în 2025 datoria publică ar fi fost de 55,7%, iar în 2026 de doar 58,5% din PIB, valori deja depășite cu mult.

Previziunile privind datoria publică din Planul fiscal de reducere a deficitului bugetar pe 7 ani