Primarul Chişinăului neagă afirmaţiile lui Ciprian Ciucu privind desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „Nu am nicio idee la ce se referă”

Primarul Chişinăului îl contrazice pe Ciprian Ciucu, potrivit căruia ar fi aflat înaintea conducerii PNL despre o posibilă desemnare a lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier, şi susţine că nu are nicio legătură cu criza politică din România.

Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a reacţionat promp pe Facebook, duminică, 19 iulie, după declaraţiile lui Ciprian Ciucu, care a susţinut că edilul moldovean ar fi ştiut înaintea liderilor PNL despre o posibilă desemnare a lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier.

Ion Ceban spune că nu înţelege de ce numele său este legat de situaţia politică din România şi respinge orice acuzaţie privind o presupusă implicare în negocierile pentru premier de la Bucureşti.

„Urmăresc declarațiile făcute în spațiul public la adresa mea, în care aș fi învinuit, în mod nejustificat, precum că aşi avea vreo implicare în criza politică din România. Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aş fi implicat. Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală”, a scris Ion Ceban pe Facebook.

În acelaşi context, edilul moldovean a precizat că toate discuţiile pe care le-a avut cu Ciprian Ciucu de-a lungul timpului au vizat proiecte administrative şi că dialogul său cu persoane din România este unul constant, dar fără legătură cu negocierile politice menţionate.

„Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun”, a adăugat edilul.

Reacţia lui Ion Ceban a venit la scurt timp după ce Ciprian Ciucu a vorbit, într-o emisiune televizată, despre faptul că primarul Chişinăului ar fi aflat înaintea conducerii PNL că Adrian Veştea urma să fie desemnat pentru funcţia de premier, fără să precizeze, însă, sursa informaţiei pe care şi-a bazat afirmaţia.

„Nu sunteti implicat dvs. Dar acum deşteptul de la Cotroceni care v-a informat o sa fie dat afară. Tomac?”, scrie cineva la secţiunea de comentarii de la postarea primarului din Chişinău, semn că unii îşi pun deja întreabări în legătură cu persoana care ar fi putut dezvălui această informaţie.

Primarul Ion Ceban a fost interzis în România în 2025

Numele lui Ion Ceban este deja asociat cu mai multe controverse în relaţia cu România. În iulie 2025, autorităţile române au decis să îi interzică accesul pe teritoriul naţional, iar măsura se aplică şi în spaţiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

După anunţarea deciziei, primarul Chişinăului a susţinut că este vorba despre o „răfuială politică” şi a acuzat actuala guvernare de la Chişinău, inclusiv Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), că ar folosi instituţiile statului împotriva sa.

Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a explicat atunci că măsura a fost luată din motive legate de siguranţa naţională.

„Din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie”, a transmis atunci MAE.