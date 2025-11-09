Burnete, despre prioritățile din mandatul lui Nicușor Dan: „Să ajutăm și noi mai mult companiile românești să cucerească noi piețe”

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat duminică, 9 noiembrie, că în mandatul lui Nicușor Dan obiectivul nu este doar atragerea de investiții străine în România, ci și sprijinirea companiilor românești pentru a cuceri noi piețe.

„Pentru noi este foarte important să adâncim această relație economică, adică să avem mai multe investiții americane. Și asta înseamnă să poți arăta partenerilor noștri în ce zone aștepți aceste investiții, da, să aprofundăm investițiile în zone strategice, energie, de exemplu, sau în domeniul militar, că, până la urmă, cumpărăm multă tehnologie militară din America.

Dorim să și producă aici o parte din ea, chiar dacă acum ne concentrăm pe SAFE, cam astea sunt zonele în care ne uităm. Are și România câteva resurse minerale critice. Din nou, zonă unde ne putem uita și avem nevoie de de investitori”, a punctat Radu Burnete la Digi24.

Oficialul susține că printre prioritățile din mandatul lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni se numără atragerea de investiții străine în țara noastră.

„Ce se dorește în acest mandat este nu doar să atragă investiții străine în România, ci să încercăm să ajutăm și noi mai mult companiile românești să cucerească noi piețe. Și chiar dacă piața americană e una dificilă și îndepărtată pentru noi, cu siguranță ne vom propune să avem alături de noi și câțiva oameni de afaceri români care ar putea să-și extindă afacerile acolo”, susține acesta.

Vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii ar urma să aibă loc anul viitor. Șeful statului a vorbit în mai multe rânduri despre această deplasare, însă nu a oferit o dată exactă.

Potrivit declarațiilor acestuia, vizita ar urma să aibă loc la începutul anului viitor, mai exact în primul trimestru din 2026.