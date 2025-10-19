search
SONDAJ Cine conduce în lupta pentru Primăria Capitalei: cu cine ar vota bucureștenii

Potrivit unui sondaj realizat de CURS, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale în București, Daniel Băluță (PSD) ar obține 25% din voturi, situându-se pe primul loc. Cei mai mulți bucureșteni (19%), consideră că traficul și aglomerația sunt principala problemă care trebuie rezolvată.

Băluță e în top, iar Ciucu și Drulă sunt la egalitate, urmați de Anca Alexandrescu FOTO Mediafax
Băluță e în top, iar Ciucu și Drulă sunt la egalitate, urmați de Anca Alexandrescu FOTO Mediafax

De asemenea, 80% din bucureșteni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% apreciază că țara merge într-o direcție bună. În ce privește Capitala, 31% cred că lucrurile merg într-o direcție bună, în timp ce 65% spun că lucrurile merg într-o direcție greșită.

„Aceste date arată o atitudine mai indulgentă față de administrația locală decât față de guvernarea națională, însă nemulțumirea rămâne dominantă”, concluzionează CURS.

Întrebați care este principala problemă a Municipiului București ce ar trebui rezolvată, respondenții au indicat în primul rând traficul și aglomerația (19%).

Urmează nivelul de trai (16%), apa caldă și termoficarea (15%), curățenia și salubritatea (14%), poluarea (12%) și sănătatea / spitalele / medicamentele (10%).

Problemele administrative și fiscale precum impozitele și taxele (6%) sau starea drumurilor (4%) sunt mai puțin menționate, la fel ca parcările (2%) și transportul public (1%). 

În privința personalităților politice, Nicușor Dan are cea mai bună imagine pozitivă (37%), dar și o rată ridicată de opinii nefavorabile (60%).

Este urmat la mică distanță de Daniel Băluță (31% imagine bună, 65% proastă) și Ciprian Ciucu (26% bună, 67% proastă). Cristian Popescu Piedone are 25% imagine bună, în timp ce lideri precum Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu sunt evaluați pozitiv de 22% dintre respondenți.

La finalul clasamentului, Diana Șoșoacă (18%) și Stelian Bujduveanu (16%) au nivelurile cele mai reduse de apreciere. 

Cu cine ar vota bucureștenii

Citește și: Jumătate din votanții PSD și AUR cred că pe teritoriul României sunt locuri încărcate energetic care influențează starea de spirit a oamenilor SONDAJ

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Daniel Băluță (PSD) ar obține 25% din voturi, situându-se pe primul loc, urmat de Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Candidații Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) înregistrează câte 5%, urmați de Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), fiecare cu 3%. Alți candidați cumulează 4%. 

În ceea ce privește votul pe partide la alegerile locale, USR este pe primul loc în București, cu 22%, urmat foarte aproape de PSD (21%) și AUR (21%). PNL obține 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri și SOS România câte 5%.

REPER se situează la 4%, iar Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) la 3%. Rezultatele arată o scenă politică fragmentată, cu competiție strânsă între USR, PSD, AUR și un electorat urban volatil.

Întrebați cu privire la data alegerilor, 51% dintre respondenți consideră că ar trebui organizate în 2026 deoarece nu sunt bani acum. 28% spun că nu este o prioritate și poate rămâne interimatul, iar 19% doresc organizarea alegerilor cât mai curând posibil.

Nu în ultimul rând, dintre votanții PSD, PNL și USR, doar 22% consideră că partidele din coaliție ar trebui să propună un candidat comun pentru funcția de Primar General, în timp ce 71% se opun acestei idei. Această distribuție confirmă o reticență majoră față de alianțele politice transpartinice în rândul electoratului urban.

„Sondajul CURS din octombrie 2025 evidențiază un climat urban dominat de nemulțumire și scepticism, atât la nivel național, cât și local. Bucureștenii reclamă probleme persistente de infrastructură, trafic și termoficare, iar scena politică se prezintă fragmentată, fără lideri cu sprijin majoritar.

Competiția pentru Primăria Capitalei este deschisă, cu Daniel Băluță ușor în față, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, dar fără un favorit clar. În plan politic, USR, PSD și AUR domină scena locală, în timp ce restul partidelor se situează sub pragul de 10%.”

Citește și: Cum se informează românii, în comparație cu alți europeni: televiziunea rămâne principala sursă | Sondaj

Sondajul a fost realizat la nivelul Municipiului București, în perioada 8–17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1072 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă a municipiului București (18 ani și peste). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Despre CURS

Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS (www.curs.ro) este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România, cu o experiență de peste cinci decenii în sondaje și analize sociale. De-a lungul timpului, CURS a documentat constant schimbările din societatea românească prin studii de opinie publică, cercetări electorale și exit poll-uri la toate rundele de alegeri.

Metodologiile utilizate respectă standardele internaționale de calitate, iar rețeaua proprie de intervievatori acoperă toate regiunile țării, inclusiv comunitățile greu accesibile. CURS este membru ESOMAR și colaborează cu instituții publice, organizații neguvernamentale și parteneri internaționali.

