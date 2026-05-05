Moțiunea de cenzură, între alianță și sabotaj. Analiza consultantului politic George Rîpă despre planul secret al AUR

„Da' nouă ce ne iese?” este probabil întrebarea pe care și-o pun mulți dintre parlamentarii AUR, dar mai ales George Simion. Inițiator, alături de PSD, al moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan, AUR are la dispoziție mai multe scenarii, inclusiv cel în care și-ar sabota propriul demers cu scopul de a aduce în opoziție și a slăbi partidul condus de Sorin Grindeanu. „Adevărul” a încercat să decripteze, alături de consultantul politic George Rîpă, jocurile făcute în aceste ore, dar și principalele obiective ale formațiunii lui George Simion.

Liderul AUR s-a declarat, luni, convins că moțiunea de cenzură va fi adoptată, un scenariu plauzibil dacă ținem cont că cele două partide au reușit să adune 254 de semnături pentru demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. PSD-ul, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid în preferințele românilor care au mers atunci la vot. Noi suntem partidul numărul doi. Și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune va trece”, a declarat George Simion la Europa FM.

Totuși, scenariul în care AUR sau mai mulți parlamentari ai acestui partid s-ar răzgândi și nu ar mai vota moțiunea, deși puțin probabil în acest moment, nu poate fi exclus. Petrișor Peiu, numărul 2 în ierarhia partidului, a anunțat că senatorii și deputații AUR nu vor fi obligați să voteze la vedere, ceea ce înseamnă că aceștia își vor putea păstra secretul votului. O altă variantă discutată este cea în care George Simion ar impune PSD susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, o condiție imposibil de acceptat de către social-democrați.

În opinia lui George Rîpă, moțiunea de cenzură reprezintă un test major pentru AUR, iar George Simion nu își permite să îl rateze. Totuși, dacă votul va fi secret, crede analistul, există posibilitatea ca mai mulți dintre aleșii AUR să încalce linia oficială a partidului și să voteze împotriva moțiunii.

„Simion și cei din jurul său nu își permit să nu voteze moțiunea, înlăturarea lui Bolojan este primul test major pe care îl dă partidul de când este în Parlament. Pe de altă parte, dacă votul va fi secret, nu m-ar mira ca un număr important de parlamentari AUR să voteze contra moțiunii, din diferite motive. Un motiv ar fi acela că îl simpatizează pe Bolojan, un altul ar fi acela că se tem că procesul ar putea duce la alegeri anticipate și astfel și-ar pierde locurile din Parlament. Unii înțeleg foarte bine că nu mai pot prind un loc eligibil, alții au „investit” în obținerea acestui loc. Deci, de ce s-ar trimite singuri acasă? E imposibil să analizăm psihologic fiecare parlamentar AUR, dar am certitudinea că nu toți ar vota dacă votul va fi secret”, a subliniat George Rîpă.

„AUR s-a înhămat la un proiect al PSD”

O problemă majoră pentru AUR este percepția publică, chiar dacă nu are în spate cel mai exigent electorat. O alianță de facto cu PSD ar putea anula parțial retorica prin care AUR s-a consacrat pe scena politică românească.

„AUR riscă în acest moment. S-a înhămat la un proiect al PSD-ului și mulți ar putea să înțeleagă că partidul s-a subordonat planurilor politice ale grupării Grindeanu – Olguța. În ambele cazuri, fie că moțiunea trece sau nu, AUR va fi într-o situație complicată. Dacă nu trece, atunci a ratat prima luptă majoră din Parlament și sunt văzuți ca pierzători. Dacă moțiunea trece, electoratul AUR va avea pretenția ca partidul să ajungă la guvernare, or PSD a exclus acest lucru. Or, dacă Bolojan pleacă și vom avea un guvern fără AUR, Simion și echipa lui vor fi acuzați că sunt „idioții utili” ai PSD. Or, pentru AUR ar fi un dezastru să se consolideze imaginea de partid aflat la cheremul PSD, pentru că asta ar însemna că tot acel discurs cu partidul „anti-sistem” a fost doar marketing”, explică analistul.

Ce urmărește AUR?

Dincolo de moțiunea de cenzură, miza pe termen lung a partidului rămâne subiect de dezbatere. Deși AUR stă bine în preferințele electoratului, declanșarea anticipatelor este un scenariu pe care puțini îl consideră viabil. În acest peisaj, George Rîpă atrage atenția asupra adevăratelor intenții ale celor care dictează strategia partidului.

„AUR în mod cert își dorește alegeri anticipate. Este singurul partid parlamentar care ar obține un scor mult mai bun decât în 2024. Sondajele de opinie arată că PSD ar obține mai puține locuri în Parlament, PNL mai multe, USR aproximativ la fel. În același timp, AUR știe că este aproape imposibil să avem alegeri parlamentare anticipate, așa că mizează pe creșterea influenței și a profilului politic. Un câștig pe termen scurt poate fi și obținerea unei legitimări, prin asocierea cu PSD într-un demers politic comun. Totuși, e greu de spus exact ce își dorește AUR, atât timp când nu avem o imagine clară a forțelor care coordonează politic partidul, a celor pe care nu îi vedem, dar care decid strategia formațiunii. Până acum, dacă ne uităm la voturile lor din Parlament, dacă ne uităm la mesajele pe care le dau liderii, putem concluziona că AUR dorește stoparea reformelor, păstrarea sistemului de privilegii, păstrarea actualului sistem care risipește banii românilor. Pe scurt, pare că AUR dorește ce dorește și PSD, apărarea statului mafiot construit la începutul anilor 90 de Ion Iliescu și de cei din jurul său”, a concluzionat George Rîpă.