Belarus pregătește terenul pentru Rusia? Mișcări suspecte la granița Ucrainei

Belarus își consolidează infrastructura militară în cooperare cu Rusia, dezvoltând poligoane de antrenament și rute logistice care ar putea sprijini, la nevoie, operațiuni ale Moscovei. Cu toate acestea, în prezent, Rusia nu dispune de suficiente trupe dislocate pe teritoriul belarus pentru a lansa o nouă ofensivă împotriva Ucrainei, susțin autoritățile de frontieră de la Kiev.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei, Andrii Demcenko, Minskul continuă să își extindă infrastructura cu utilizare militară, în strânsă coordonare cu Rusia. Oficialul avertizează că Belarus rămâne un aliat fidel al efortului de război al Kremlinului.

Demcenko a subliniat că, deși prezența actuală a trupelor ruse în Belarus nu reprezintă o amenințare directă imediată, infrastructura construită ar putea fi activată oricând de Moscova, în funcție de evoluția situației din teren.

În același timp, serviciile de informații ucrainene, Ministerul Apărării și grănicerii monitorizează atent evoluțiile și ar putea detecta rapid orice deplasare de trupe ruse pe teritoriul belarus.

Oficialul a adăugat că prioritatea Ucrainei rămâne respingerea oricărei tentative de incursiune și reacția promptă la eventuale provocări, în special în apropierea frontierei cu Belarus.

Perioada de vară modifică adesea dinamica operațiunilor militare. Condițiile meteo și vegetația densă oferă oportunități sporite pentru camuflaj și deplasarea trupelor.

Din acest motiv, vara este considerată o fereastră posibilă pentru declanșarea unor noi ofensive.

Ucraina se pregătește deja pentru mai multe scenarii, de la provocări locale până la o posibilă escaladare de amploare în direcția nordică.

Avertismentul vine pe fondul declarațiilor recente ale președintelui Volodimir Zelenski privind activități neobișnuite la granița cu Belarus, dar și al informațiilor potrivit cărora un balon intrat în spațiul aerian ucrainean dinspre Belarus ar fi fost utilizat pentru transmiterea de semnale în sprijinul atacurilor ruse.

Totodată, evoluțiile au loc la scurt timp după ce Belarus a confirmat că va aplica, la frontieră, restricțiile de deplasare impuse de Rusia în contextul mobilizării militare.